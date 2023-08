PORTRAIT - Coupe du monde de rugby : qui est Cameron Woki, le deuxième ligne du XV de France ?

Il est devenu l'une des valeurs sûres du pack français. À 24 ans, le Francilien Cameron Woki compte 21 sélections en équipe de France. Vainqueur du Tournoi des Six Nations en 2022 (Grand Chelem), il évolue actuellement au Racing 92 et jouera sa première Coupe du monde avec les Bleus, après un titre en junior en 2018.

ⓘ Publicité

Où a-t-il commencé ?

Né en Île-de-France, Cameron Woki fait ses débuts à Bobigny (Seine-Saint-Denis) à l'âge de 8 ans. Alors que son grand frère pratique le rugby, il regarde un de ses entraînements. "Le mercredi d'après, je me suis inscrit", raconte-t-il au détour de plusieurs interviews. Celui que l'on surnomme alors "Franklin", en référence au dessin animé pour une supposée ressemblance avec la tortue, rejoint ensuite Massy (Essonne). Il est sélectionné en équipe de France de moins de 20 ans, avec qui il gagne le Tournoi des Six Nations. Ses débuts professionnels se feront à l'Union Bordeaux-Bègles. Polyvalent deuxième ou troisième ligne, Camaron Woki est appelé pour la première fois en équipe de France en 2020. Entre-temps, il remporte un second Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans et surtout la Coupe du monde junior.

Où joue-t-il actuellement ?

À l'été 2022, Cameron Woki quitte l'UBB pour le Racing 92. Le départ inattendu du colosse d'1,96 m pour 111 kg, à une saison de la fin de son contrat et sur fond de tensions avec son entraîneur Christophe Urios, fait couler beaucoup d'encre. "C'était ma décision de changer de club", avait ensuite fait savoir le Francilien, qui souhaitait se rapprocher de sa famille. C'était "une grande opportunité pour lui", tranche Urios peu après, sur France Bleu . "Si je suis venu ici, c'est pour gagner des titres. Je n’ai que ça en tête", confirme-t-il dans La Voix du Nord .

Et hors du terrain ?

De retour en région parisienne, Cameron Woki retrouve ses repères et ses proches, même s'il adore revenir passer du temps dans sa maison au Cap-Ferret. Enfant d'une fratrie de trois, il grandit dans la cité, à Bobigny puis à Pantin. Une "fierté" qu'il "ne cache pas". "C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui", raconte-t- il dans une interview fleuve sur Bros. Stories . "Quand tu es petit, tu ne te rends pas compte que tes parents souffrent. Quand tu es grand, tu comprends. Mais je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai pas eu une enfance dans le manque, d'objets ou d'amour".

Le foot puis le rugby permettent à l'adolescent quelque peu dissipé de "ne pas traîner" dans la rue. Sans compter des parents qui "serrent les boulons à fond". Christophe Urios, malgré la brouille, avait d'ailleurs salué "un gentil mec, bien éduqué" . Toujours "nonchalant" mais "pas fainéant", de son propre aveu .