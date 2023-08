PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est Charles Ollivon, le 3e ligne du XV de France ?

Charles Ollivon lors du match de rugby des Six Nations 2023 entre la France et le Pays de Galles le 18 mars 2023 au Stade de France à Saint-Denis.

Malgré une carrière professionnelle entamée en 2013 sous le maillot de l'Aviron bayonnais, Charles Ollivon patiente dix ans pour remporter un premier titre. Le troisième ligne, 1,99 m pour 114 kg, soulève la Challenge Cup avec le RCT (Rugby club toulonnais) en mai dernier, après s'être incliné en finale de ce challenge européen à deux reprises (2020 et 2022) avec Toulon. Le Basque de 30 ans a aussi été finaliste du Top 14 avec le RCT en 2016 et 2017.

"Le grand Charles" enregistre, à ce jour, 34 sélections avec le XV de France et treize essais sous le maillot tricolore. Après une blessure l'ayant éloigné des terrains pendant près de deux ans, le troisième ligne joue la Coupe du monde de rugby au Japon en 2019. Une résurrection sportive, alors que beaucoup le croyaient perdu.

Après ce Mondial, le Basque prend le capitanat de l'équipe de France lors du Tournoi des Six Nations 2020 . Mais une rupture du ligament croisé du genou gauche le prive à nouveau de jeu pendant plusieurs mois, et du Tournoi des Six Nations 2022. Cette année-là, il reprend toutefois le brassard de capitaine tricolore lors de la Tournée d'été. Un parcours semé d'embûches qui lui vaudra le surnom de "capitaine courage".

Où a-t-il commencé ?

Natif du Pays Basque, Charles Ollivon commence le rugby à l'âge de cinq ans à Saint-Pée-sur-Nivelle. "Il avait un caractère fort déjà tout petit. C'était un gagneur, il aimait gagner. Il menait son équipe. C'était un garçon très intelligent, il sentait le jeu à merveille", témoignait en 2020 Philippe Narzabal, l'un de ses éducateurs en minimes, au Saint-Pée union club, interrogé par le Midi Olympique .

Charles Ollivon intègre le centre de formation de l'Aviron bayonnais en 2009. Il a 20 ans quand il joue pour la première fois en Top 14, en 2013, avec le club bayonnais, qu'il quitte deux ans plus tard quand ce dernier est relégué en Pro D2. Le troisième ligne rejoint alors le Rugby club toulonnais. Entre-temps, son jeu a attiré l'attention de l'encadrement du XV de France et il dispute son premier match avec les Bleus le 8 novembre 2014 contre les Fidji, à 21 ans.

Où joue-t-il actuellement ?

Charles Ollivon évolue toujours au RCT (Rugby club toulonnais), dont il a intégré l'équipe professionnelle lors de la saison 2015-2016. Sous le maillot au brin de muguet, le troisième ligne a disputé 72 matchs de championnat et a marqué neuf essais. Il a aussi joué 22 matchs de Challenge européen durant lesquels il a marqué cinq essais.

Et hors du terrain ?

Charles Ollivon possède des talents de chanteur ! Avec deux camarades rugbymen, Anthony Etrillard (RC Toulon) et Simon Labouyrie (Carqueiranne-Hyères), qu'il a connus à l'Aviron bayonnais, il a donné de la voix pour vanter une célèbre liqueur de son Pays basque natal .

Le Bayonnais est aussi diplômé d'un BTS management des unités commerciales et a pratiqué la pelote basque pendant son enfance.