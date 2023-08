PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est Cyril Baille, le pilier du XV de France ?

Cyril Baille lors du match de rugby du Tournoi des Six Nations entre la France et le Pays de Galles le 18 mars 2023 au Stade de France à Saint-Denis.

C'est l'un des meilleurs piliers du monde. À 29 ans, Cyril Baille compte à ce jour 44 sélections avec le XV de France. Le Palois a remporté le Tournoi des Six Nations avec les Bleus en 2022. Il a d'ailleurs disputé tous les matchs de cette édition 2022 en tant que titulaire. Le pilier gauche du Stade Toulousain, d'1,82 m pour 116 kg, a déjà soulevé trois fois le bouclier de Brennus (2019, 2021 et 2023), et remporté un titre de champion d'Europe (2021) avec le club occitan.

Touché au mollet droit lors du deuxième match de préparation à la Coupe du monde, mi-août, il doit être absent cinq à six semaines . Mais l'indispensable Cyril Baille a tout de même été sélectionné par Fabien Galthié ce lundi . "Ça représente l'événement d'une vie, car c'est en France et on fera partie de la génération qui a joué une Coupe du monde en France, il n'y en a pas beaucoup [...] Si tu marques ta génération par un titre... Bien sûr qu'on y pense", a-t-il confié à Julien Balidas, journaliste à France Bleu Occitanie.

Où a-t-il commencé ?

Cyril Baille a commencé par pratiquer le football comme gardien au club de Saint-Laurent-de-Neste, près de Lannemezan, au pied des Pyrénées. Mais tous les dimanches, en famille, il va voir jouer son père qui évolue à un bon niveau, en Fédérale 1 de rugby. "J'ai tout de suite baigné là-dedans. Ma mère faisait le forcing pour que j'attende un peu, car elle trouvait le sport violent, mais vu mon niveau au foot, il a fallu que je change de sport et j'avais les copains de l'école qui étaient au rugby, donc je voulais les rejoindre", a-t-il raconté au micro de France Bleu Occitanie. Cyril Baille commence donc le rugby à l'âge de 11 ans, au CA Lannemezan.

Trois ans plus tard, après avoir passé des détections, le Stade Toulousain lui propose de rejoindre le club. "Je n'ai pas pu y aller car j'étais trop jeune [...] L'année d'après, j'allais partir sur Tarbes, c'était quasiment fait, et le Stade m'a appelé, ils m'ont dit : 'on t'appelle une deuxième fois, il n'y aura pas de troisième fois' [...] Le Stade, c'est mon club de cœur, le club qu'on supporte dans toute la famille, je n'ai pas hésité longtemps." Dès sa première année au Stade Toulousain, en 2010, Cyril Baille devient champion de France cadets.

Où joue-t-il actuellement ?

Cyril Baille évolue au Stade Toulousain. Il a intégré le centre de formation du club en 2009. Le pilier a toujours porté le maillot rouge et noir depuis. Il fait ses premiers pas en Top 14 dans l'équipe professionnelle en 2012. Il n'a pas encore 20 ans. Depuis, avec le Stade Toulousain, le pilier a disputé 133 matchs de championnat et marqué quatre essais, ainsi que 44 matchs de Coupe d'Europe durant lesquels il a marqué deux essais.

Et hors du terrain ?

"Je suis quelqu'un de très famille, très copains", confie Cyril Baille au micro de Julien Balidas. Ses tatouages en témoignent. Il aime les moments simples avec ses proches. "J'ai grandi à cinq kilomètres de Lannemezan, au pied des montagnes et je prends plaisir à y aller, car c'est quand même nos racines. Je suis parti à 15 ans, le détachement a été un peu compliqué au début. Le fait de partir aussi tôt, ç'a été un bouleversement, un déchirement par rapport à ma famille, il y a eu des périodes difficiles, mais ça m'a permis de grandir plus vite."

Le pilier du Stade Toulousain est aussi titulaire d'un BEP charpente. Il a d'ailleurs construit lui-même sa maison.