PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est Damian Penaud, l'ailier du XV de France ?

À 26 ans, il est tout simplement l'un des meilleurs ailiers du monde et l'un des cadres incontestables des Bleus. Fort de ses 43 sélections en équipe de France de rugby, Damian Penaud est aussi l'un des meilleurs marqueurs d'essais de l'histoire des Bleus, avec 27 réalisations. Le natif de Brive-la-Gaillarde, 1,92 m pour 95 kg, a déjà participé à une première Coupe du monde en 2019 au Japon. Avec l'ASM Clermont Auvergne, son club historique, il soulève le bouclier de Brennus (2017) et gagne le Challenge européen (2019), avant de s'imposer en Bleu dans le Tournoi des Six Nations en 2022 (Grand Chelem). Désigné comme l'"ambianceur" du vestiaire, jamais avare de blagues, il est aussi un grand créatif sur le terrain. "Il a cette liberté d'expression sur le terrain qui fait qu'il est imprévisible", dira de lui Thierry Maurin, l'un de ses premiers éducateurs.

Où a-t-il commencé ?

Le rugby, c'est de famille chez les Penaud. Fils du demi d'ouverture international Alain Penaud, Damian a quatre mois lorsque son illustre géniteur remporte la Coupe d'Europe avec le CA Brive. C'est donc peu dire qu'il a baigné dans le monde de l'ovalie. Après un court passage au Lyon OU, Damian Penaud intègre l'école de rugby du CA Brive... avant d'abandonner le rugby au bout de quelques mois. "Il ne semblait pas trop à l'aise vis-à-vis de son père, très apprécié à Brive", racontait en 2022 le demi-de-mêlée David Delarue à France Bleu Limousin . Damian part jouer au foot à l'Étoile de Brive, avant de reprendre le rugby à Malemort.

Thierry Maurin, l'un de ses éducateurs, repère "un gamin très, très tonique, avide de progresser". Et déjà blagueur. "Quand il pleuvait beaucoup, au fond du stade, il y avait une grande flaque. À la fin de l'entraînement, je voyais qu'ils avaient envie de sauter dedans. On leur disait 'allez y' et on les retrouvait" le maillot totalement mouillé, raconte-t-il. Alors qu'il joue demi d'ouverture à Malemort, il est repositionné au centre à son retour au CA Brive. Il intègre finalement l'ASM et rejoint l'équipe espoirs.

Où joue-t-il actuellement ?

Après deux saisons chez et les jeunes et sept saisons en pro à Clermont-Ferrand, le protégé d'Aurélien Rougerie, en fin de contrat, est courtisé par tout le Top 14 ou presque. Il décide finalement de rejoindre l'UBB pour la saison 2023-2024, où il signe un contrat de trois ans. "Passer devant des clubs comme Toulouse et La Rochelle, c'est un joli coup", applaudit Guy Accoceberry, ancien joueur de Bègles et de l'équipe de France, sur France Bleu Gironde . La "plus grosse recrue de l'histoire du club".

Historique de l'ASM, avec qui il remporte le titre de champions de France en 2017, il est sélectionné pour la première fois en équipe de France la même année, celle de ses 20 ans, avant de remporter la Challenge Cup en 2019 avec les Jaunards. De centre, il est progressivement décalé du poste d'ailier.

Rapide, explosif, créatif et insaisissable, il est bien souvent, en club comme avec les Bleus, le "facteur X" du match. Des qualités qui font de lui l'un des réalisateurs marqueurs de l'équipe de France. Avec ses 27 essais en 43 sélections, il n’est plus qu’à 11 essais de Serge Blanco, le meilleur marqueur de l’histoire du XV de France. En 2023, il devient même le meilleur marqueur d'essais français dans le Tournoi des Six Nations, avec 12 essais, dépassant Vincent Clerc.

Et hors du terrain ?

Tantôt désigné comme la mascotte, l'ambianceur, le "plus fou" de la bande selon Gaël Fickou, Damian Penaud fait rire ses coéquipiers. Son collègue au CA Brive David Delarue s'en souvient : "Ça nous est arrivé des fois aux entraînements de faire tellement les cons qu'on se faisait virer par les coachs". Il est souvent décrit comme un grand "sensible".

En dehors du rugby, Damian Penaud pratique le golf. Il est pacsé avec sa compagne, Morgane.