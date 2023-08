PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est François Cros, le 3e ligne du XV de France ?

François Cros est focalisé sur la Coupe du monde de rugby en France depuis quatre ans. Le troisième ligne du Stade Toulousain et du XV de France compte en effet prendre sa revanche après avoir raté le Mondial 2019 au Japon. À l'époque, le Toulousain n'avait pas été sélectionné par Jacques Brunel , malgré deux matchs de préparation probants et de bonnes performances durant la saison 2018-2019, au terme de laquelle il remporte son premier titre de champion de France avec le Stade Toulousain. Le palmarès de François Cros, sous le maillot rouge et noir, va d'ailleurs vite s'étoffer. En 2021, il soulève à nouveau le bouclier de Brennus et décroche un titre de champion d'Europe avant de conquérir un troisième titre de champion de France en juin dernier.

À 29 ans, François Cros a également remporté le Tournoi des Six Nations en 2022 avec le maillot tricolore (Grand Chelem). Le troisième ligne, 1,90 m pour 107 kg, compte à ce jour 20 sélections avec le XV de France. Il a joué son premier match avec les Bleus le 17 août 2019, pour le match de préparation au Mondial, face à l'Écosse.

Où a-t-il commencé ?

François Cros commence le rugby au RC Seilh Fenouillet, près de Toulouse. Il joue ensuite au Grenade Sports où il est repéré par le Stade Toulousain dont il intègre le centre de formation en 2009, alors qu'il a 15 ans. "François Cros est un pur produit de la formation Stadiste, écrit le Stade Toulousain sur son site internet . Sa technique individuelle, sa vision du jeu et ses déplacements en font un joueur complet et précieux."

Le troisième ligne effectue sa carrière en junior avec le Stade Toulousain pendant six ans. Durant cette période, lors de la saison 2012-2013, le Toulousain intègre le Pôle France à Marcoussis. En 2014, il remporte, avec l'équipe de France des moins de 20 ans dont il est le capitaine, le Tournoi des Six Nations (Grand Chelem).

Où joue-t-il actuellement ?

François Cros joue au Stade Toulousain, dont il a rejoint l'équipe professionnelle lors de la saison 2015-2016. Il dispute son premier match professionnel le 16 janvier 2016 en Coupe d'Europe contre l'US Oyonnax.

Sous le maillot rouge et noir, le numéro 7 a disputé 116 matchs de championnat et a marqué 12 essais. Le troisième ligne a aussi disputé 36 matchs de Coupe d'Europe durant lesquels il a marqué un essai.

François Cros est aujourd'hui un joueur phare du Stade Toulousain, comme l'indiquait le manager Ugo Mola à France Bleu Occitanie , en janvier dernier : "Dans le groupe, on a des joueurs phares. Pas phares parce qu'ils prennent la lumière en dehors, mais phares par la capacité qu'ils ont à donner le cap à leurs coéquipiers. François fait partie de ceux-là, de ceux qui ont cette capacité à peser sans trop expliquer. Par ses actes, ses matches, son travail".

Et hors du terrain ?

François Cros, titulaire d'un Bac S, est diplômé de podologie. "Il a toujours été important d’avoir un diplôme et d’avoir une sécurité pour mon après-carrière de rugbyman", a-t-il déclaré en octobre 2020, lors d' une interview pour le site de la FFR .