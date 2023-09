PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est Gabin Villière, l'ailier du XV de France ?

Gabin Villière compte, à ce jour, quatorze sélections avec le XV de France. Avec les Bleus, l'ailier d'1,80 m pour 88 kg a remporté le Tournoi des Six Nations en 2022 (Grand Chelem). Le Normand a fait son grand retour sous le maillot tricolore le 12 août dernier , pour le deuxième match de préparation contre l'Écosse, à un mois de la Coupe du monde, et après plus d'un an d'absence en équipe de France. Il a en effet été victime en novembre 2022 et en janvier dernier de deux fractures coup sur coup. Gabin Villière est revenu à temps sur le terrain pour décrocher la Challenge Cup avec son club, le RCT (Rugby club toulonnais), cette année.

Concernant sa sélection dans la première liste, dévoilée en juin, de 42 joueurs retenus pour cette Coupe du monde de rugby, Gabin Villière confiait à France Bleu Normandie : "C'est vraiment beaucoup de fierté parce que ça n'a pas été toujours très simple".

Où a-t-il commencé ?

Gabin Villière a commencé le rugby au Rugby Club du Bocage virois , le club de sa ville natale dans le Calvados, à l'âge de six ans, après s'être essayé à d'autres sports : karaté, tennis, boxe. Il a joué jusqu'à ses 17 ans au RCBV, au poste de demi de mêlée. Il ne parvient pas à intégrer de club, même s'il a passé plusieurs détections.

Le Virois réussit à percer au Rouen Normandie Rugby où il va jouer de 2013 à 2019. Gabin Villière y fait ses débuts en Fédérale 1, la plus haute division amateur, lors de la saison 2015-2016 sous les ordres de l'ancien demi de mêlée anglais Richard Hill, 29 sélections avec le XV de la Rose (1984-1991) qui va le replacer à l’aile. Mais c'est la saison suivante qu'il explose avec le club normand : il inscrit 26 essais en 23 matchs, de quoi être remarqué par plusieurs clubs professionnels.

Gabin Villière choisit pourtant de rester à Rouen. Il intègre parallèlement l'Équipe de France de rugby à 7 avec laquelle il dispute la Coupe du monde 2018 aux États-Unis et se révèle définitivement : il décroche le titre de meilleur joueur du Tournoi de Hong-Kong en 2019. Le Normand comptera 48 sélections avec l'Équipe de France de rugby à 7 entre 2017 et 2019.

Où joue-t-il actuellement ?

Depuis 2019, Gabin Villière évolue au Rugby club toulonnais où il a fait ses débuts dans le championnat de Top 14, sous les ordres de l'entraîneur Patrice Collazo, le 13 octobre contre le Stade Français. Peu à peu, l'ailier va s'imposer au RCT, en œuvrant par exemple à la qualification des Varois en finale du Challenge européen en septembre 2020, après un doublé face à Leicester.

À ce jour, Gabin Villière a disputé 32 matchs de championnat avec le RCT et a marqué huit essais. Le Normand a également joué 10 matchs de Coupe d'Europe avec le maillot du club varois, et a inscrit également huit essais.

Et hors du terrain ?

Gabin Villière est titulaire d'une licence Management du Sport.

