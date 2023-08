PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est Gaël Fickou, le centre du XV de France ?

Il a 29 ans, mais il fait déjà figure de taulier du XV de France, avec ses 80 sélections. Gaël Fickou, natif du Var, a participé à pas moins de 11 Tournois des Six Nations avec les Bleus, dont le titre de 2022 (Grand Chelem). Il s'agira aussi de sa troisième Coupe du monde en équipe de France, après 2015 et 2019.

ⓘ Publicité

Où a-t-il commencé ?

Durant son enfance, Gaël Fickou, qui grandit au milieu des tours de la cité Berthe, à la Seyne-sur-Mer dans le Var, préfère le ballon rond. Ce fils d'un père sénégalais et d'une mère française a le cuir épais. "La cité forge le caractère. Pour s’en sortir, il faut être un battant", témoignait-il en mai dernier auprès du Parisien . Il se souvient "des réveils à cinq heures du matin quand le GIGN venait faire exploser des portes à la recherche de trafiquants de drogue".

S'il touche sa bille au football, au point d'hésiter à intégrer des centres de formation, il se tourne finalement vers le rugby, que son frère pratique déjà. D'abord à l'US Seynoise, puis au pôle espoirs de Hyères, avant d'intégrer le RC Toulon où il est formé. Il passera ensuite par le Stade Toulousain, puis par le Stade français, avant d'atterrir au Racing 92. Meilleure révélation de la saison 2012-2013, il signe sa première cape en Bleu en mars 2013, à quelques jours de son 19ᵉ anniversaire.

Où joue-t-il actuellement ?

Gaël Fickou évolue au Racing 92, dont il est le capitaine. Il rejoint le club en 2021 en cours de saison et devient rapidement "un joueur phare de l’effectif des Racingmen", comme l'écrit le club sur son site.

Un statut de leader qu'il impose également en équipe de France, où il est nommé capitaine des arrières pour seconder Charles Ollivon puis Antoine Dupont. Parfois décalé à l'aile, offensif et défensif, le colosse d'1,90 m pour près de 100 kg, fort de ses 14 essais en Bleu, est devenu un élément indispensable du XV de France et est désormais le plus capé de l'équipe. "Avec le temps et l’expérience, je suis forcément un peu plus influent sur le groupe" déclarait-il lors du Tournoi des Six Nations 2023.

Et hors du terrain ?

Le Varois est amateur de foot, sa première passion. Supporter de Marseille, il affectionne aussi la Juventus de Turin et le Real Madrid, et surtout Zinédine Zidane. En 2015, lors de la Coupe du monde de rugby en Angleterre, il est invité avec Yoann Maestri et Morgan Parra à une séance de penalty au camp d'entraînement d'Arsenal, contre le gardien international Petr Cech... et réussit son penalty.

Le natif de la Seyne-sur-Mer a monté une association avec son frère Jérémie Fickou, "Mêlée crampons", pour venir en aide aux jeunes de la cité Berthe, leur faire découvrir des activités culturelles et sportives comme le rugby. Ils ont également repris ensemble la présidence du club de leur enfance, l'US Seynoise.

Gaël Fickou est l'auteur d'une autobiographie intitulée Derrière l'armure, avec Maxime Raulin, dans laquelle il raconte son enfance à la Seyne-sur-Mer, ses origines sénégalaises, son éducation, sa foi et les coulisses du rugby.