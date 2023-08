PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est Jean-Baptiste Gros, pilier du XV de France ?

Jean-Baptiste Gros et sa belle moustache ont été sélectionnés.

Plutôt sur le banc du XV de France, depuis sa première cape 2020, Jean-Baptiste Gros devrait prendre du galon lors de cette Coupe du monde de rugby , avec la blessure de Cyril Baille . Le pilier gauche d'1,87 m pour 110 kg, reconnaissable à sa moustache, compte 24 sélections en équipe de France. Vainqueur du Tournoi des Six Nations 2022 (Grand Chelem), il y a un peu moins d'un an, il est victime d’une fracture de l’avant-bras qui le prive du Tournoi 2023. Il se rattrape de la plus belle des façons en remportant le Challenge européen avec Toulon en mai dernier.

Où a-t-il commencé ?

Né à Arles, Jean-Baptiste Gros grandit à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Il a 10 ans lorsqu'il commence le rugby, à l'entente Tarascon-Graveson. À ce moment-là, il n'aurait "jamais imaginé" devenir professionnel, raconte-t-il à Rugbyrama . "Je jouais pilier, troisième ligne, talonneur... parfois même derrière", s'amuse le joueur. Après un rapide passage au RC Châteaurenard, il intègre pourtant le pôle espoirs de Hyères, et signe à Aix-en-Provence en même temps.

Repéré par le RC Toulon, "JB" gravit les catégories Jeunes, avant de jouer son premier match avec l’équipe professionnelle en décembre 2017, à seulement 18 ans. "Il est arrivé sur la pointe des pieds, très impressionné, se souvient Laurent Gueit , entraîneur des Crabos, les moins de 18 ans. Il était très timide, mais avec beaucoup d'envie de bien faire. Il travaillait beaucoup, je lui avais demandé d'être moins exigeant avec lui, car il râlait tout le temps, il n'était jamais content après les matchs".

Une exigence personnelle qui s'avère payante : double champion du monde des moins de 20 ans (2018 et 2019), il est sélectionné en équipe de France pour la première fois en 2020, pour le Tournoi des Six Nations.

Où joue-t-il actuellement ?

Jean-Baptiste Gros évolue toujours au RTC, où il a prolongé il y a deux ans son contrat jusqu'en 2025. Devenu l'un des cadres du groupe Rouge et Noir, issu de la formation toulonnaise, il inspire "tous les jeunes qui suivent la formation".

"Il mouille en permanence le maillot et représente dignement le RCT. Ce n’est pas un hasard s’il est là aujourd’hui", lâche en 2022 Franck Azema, alors entraîneur des Toulonnais dans Var-Matin .

Et hors du terrain ?

Discret sur sa vie privée, on sait simplement que "JB" est "très travailleur" et "extrêmement attachant", selon Laurent Gueit . "Jean-Baptiste, c’est un taiseux, mais sur le terrain, il a besoin d’évacuer beaucoup de choses. Cela fait aussi partie d’un parcours de vie", dira de lui Patrice Collazo, ancien entraîneur de Toulon, dans le "Midol ", sans préciser le sens de cette phrase sibylline. On y apprendra simplement que Jean-Baptiste Gros a trouvé en ceux qui l'accueillent dans la rade, les Carbonel, une seconde famille. "Le lycée m’appelait parfois pour venir le chercher", se souvient le paternel, Alain Carbonel, un ancien du RCT, qui le qualifie de "fougueux" mais garde d'évidence pour lui beaucoup de tendresse.

Sur ses réseaux sociaux, le pilier aime partager ses voyages, à Tokyo, en Argentine, en Espagne, en Corse ou au ski.