PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est Julien Marchand, le talonneur du XV de France ?

Julien Marchand lors du match de rugby du Tournoi des Six Nations 2023 entre la France et l'Écosse le 26 février 2023 au Stade de France à Saint-Denis.

Julien Marchand compte à ce jour 30 sélections en équipe de France. L'Occitan, natif de Loures-Barousse dans les Hautes-Pyrénées, a remporté le Tournoi des Six Nations avec les Bleus en 2022. À 28 ans, le talonneur du Stade Toulousain, une force de la nature d'1,81 m pour 108 kg, a déjà décroché trois titres de champion de France (2019, 2021, 2023), et un titre de champion d'Europe (2021) avec le club rouge et noir. Après une grave blessure au genou il y a quatre ans, Julien Marchand va enfin disputer la Coupe du monde de rugby avec les Bleus. "J'étais très déçu de louper cette échéance. On a tous cet objectif" a-t-il confié à Alexandre Vau, journaliste à France Bleu Occitanie.

Où a-t-il commencé ?

Julien Marchand a découvert le rugby avec son frère Guillaume à l’US Montréjeau Gourdan-Polignan, un club fondé en 1920 basé dans le Comminges, à la limite entre Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne. Le talonneur des Bleus et du Stade Toulousain y a évolué entre 2003 et 2009. Il a finalement choisi le ballon ovale à l'âge de 11 ans après avoir d'abord joué au football. "Ça s'est super bien passé dès le début, l'ambiance surtout. Il y a vraiment une sorte de cohésion qui se fait très naturellement quand tu es toujours avec les mecs et c'est ça qui m'a plu." Son père et son cousin ont aussi joué au rugby.

Julien Marchand intègre le centre de formation du Stade Toulousain en 2009 en cadets. Cinq en plus tard, il dispute son premier match en équipe première, le 4 octobre 2014, face au Stade Français. Il effectue une excellente saison 2017-18 durant laquelle il gagne sa place de titulaire. Il est même nommé capitaine, à seulement 23 ans, la saison suivante.

Le talonneur occitan joue son premier match en équipe de France le 24 novembre 2018, au stade de France contre les Fidji. Lors de sa deuxième sélection avec les Bleus, en février 2019 contre le Pays de Galles, il se blesse : une rupture des ligaments croisés, suivie d'une infection au genou, ruine ses espoirs de participer à la Coupe du monde au Japon à la fin de cette même année. "J'ai profité de cette période de rééducation pour travailler, pour évoluer encore plus."

Où joue-t-il actuellement ?

Julien Marchand est un pur produit de la formation du Stade Toulousain. Quatorze ans après avoir intégré le club, il y évolue toujours au poste de talonneur, avec le maillot rouge et noir floqué du numéro 2. Il a d'ailleurs remporté son premier titre de champion de France Crabos en 2013 avec le Stade Toulousain. "Pouvoir jouer au Stade Toulousain, c'était juste un rêve", assure le talonneur.

Avec le Stade Toulousain, Julien Marchand a disputé 130 matchs de championnat et marqué 11 essais, ainsi que 42 matchs de Coupe d'Europe durant lesquels il a marqué quatre essais.

Et hors du terrain ?

"Travailleur acharné", Julien Marchand, "est toujours de bonne humeur. Il siffle devant la glace, il chante en permanence, c'est un gamin qui a très bon caractère, raconte Roger, son père au micro d'Alexandre Vau. Il a quand même une force de caractère. Il ne montre pas beaucoup ses sentiments [...] mais les sentiments sont là quand même".