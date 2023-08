PORTRAIT - Coupe du monde de rugby : qui est Matthieu Jalibert, le demi d'ouverture du XV de France ?

Après le forfait de Romain Ntamack sur blessure , Matthieu Jalibert est tout désigné pour le remplacer. Le N.10 de l'Union Bordeaux-Bègles travaille dur, depuis des années, et il a montré à plusieurs reprises toutes les qualités requises pour être associé au capitaine Antoine Dupont. Le jeune homme de 24 ans, 1,84m pour 84 kg, compte 25 sélections en équipe de France. Il n'avait pas 20 ans lorsqu'il a porté le maillot du XV de France pour la première fois lors du Tournoi des Six nations 2018. Victime d'une grave blessure au genou, il n'était resté qu'une demi-heure sur la pelouse du Stade de France où les Bleus s'étaient inclinés face aux Irlandais.

Où a-t-il commencé ?

Enfant, Matthieu Jalibert suit son père, militaire, en Nouvelle-Calédonie pendant quelques années. Le papa pratique en amateur et il emmène son fils avec lui. À Nouméa, Matthieu Jalibert prend une licence au Stade calédonien et, au retour de la famille en métropole, il rejoint le CA Bordeaux Bègles qu'il ne quittera plus jusqu'à aujourd'hui.

Où joue-t-il actuellement ?

Jalibert est une pépite made in Union Bordeaux-Bègles. À l'adolescence, il a intégré le centre de formation de l'UBB et a joué avec le club girondin dans toutes les catégories de jeunes jusqu'à un premier contrat chez les pros pour la préparation de la saison 2017-2018. En 2021, le club a annoncé qu'il avait signé avec son club formateur jusqu'en 2025.

Et en dehors du terrain ?

Matthieu Jalibert a deux chiens, un beagle et un golden retriever, avec lesquels il prend régulièrement la pose sur les réseaux sociaux. Le beagle, baptisé Owen, doit son nom à l'admiration de son maître pour le capitaine du XV de la Rose, Owen Farrell. Il est aussi titulaire d'un Bachelor en commerce international.