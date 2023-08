PORTRAIT - Coupe du monde de rugby : qui est Maxime Lucu, le demi de mêlée du XV de France ?

Maxime Lucu est un Basque expatrié au nord de l'Adour. Le capitaine de l'UBB a déjà remporté le Tournoi des Six Nations avec le groupe France en 2022, tout juste remis d'une blessure à la cheville. Déjà appelé 15 fois par le XV de France, le demi de mêlée à la boule à zéro, décrit comme humble et généreux sur le terrain, continue sa progression doucement mais sûrement avec sa nouvelle sélection.

Où a-t-il commencé ?

Au Pays basque. Ce natif de Saint-Jean-de-Luz a d'abord rejoint le club de Saint-Pée-sur-Nivelle, avant d'être formé au BO. C'est au Biarritz Olympique qu'il signe son premier contrat professionnel, en 2014. Il y sera rejoint en 2016 par son frère, Ximun Lucu, qui a pris sa retraite en 2022.

Où joue-t-il maintenant ?

À l'UBB où il est rapidement devenu "le patron". Maxime Lucu a été débauché de Biarritz en 2019. Et pourtant, ce n'était pas gagné. En 2022, l'ancien manager de l'Union Bordeaux Bègles, Christophe Urios confiait : "Quand j’ai signé à Bordeaux, j’ai demandé au président si Maxime Lucu avait déjà signé son contrat. Je n’en voulais pas. Je n’aimais pas sa façon de jouer, je trouvais qu’il manquait de vitesse. Mais Laurent [Marti] m’a répondu que c’était déjà signé." Christophe Urios concluait il y a un an : "Aujourd’hui, j’aurais probablement fait la plus grosse connerie de ma carrière si j’avais pu ne pas le faire venir !"

Et en dehors du terrain ?

En bon Basque, Maxime Lucu est amateur de pelote basque. Et même s'il n'est pas Marseillais, il a admis au détour d'une interview avoir été fan de la série Plus Belle la Vie. Fils d'un chef de chantiers, il est lui-même titulaire d'un BTS travaux publics et d'une licence professionnelle Bâtiment et Construction, pour "avoir un métier plus tard" parce que "le rugby, ça ne dure pas une éternité", expliquait le tout jeune Maxime Lucu en 2015 sur France 3.

Petit gabarit d'1,77m pour 83 kg, Maxime Lucu est un "vrai mec" selon Christophe Urios, qui confiait, toujours en 2022 : "J’aime ses qualités humaines", louant son sang-froid à toute épreuve. Nous, on adore sa combativité, qui se devine à sa façon d'exulter à chaque ballon gratté, et sa fraîcheur, même en rentrant à la 70e minute après un certain Antoine Dupont . ll a aussi beaucoup d'humour et de dérision, preuve en est sa réaction à la farce de son coéquipier Damian Penaud dans le vestiaire...