PORTRAIT - Coupe du monde de rugby : qui est Paul Willemse, le deuxième ligne du XV de France ?

Hors catégorie. Paul Willemse est né à Pretoria en Afrique du Sud, où il grandit (beaucoup), jusqu'à atteindre 2,01 m pour 127 kg. Arrivé en France à 21 ans pour jouer au rugby, il est finalement naturalisé puis sélectionné en équipe de France, où il compte désormais 28 capes. Vainqueur du Tournoi des Six Nations 2022 (Grand Chelem), il remporte le Challenge européen avec Montpellier en 2016 et 2021, et le bouclier de Brennus en 2022.

ⓘ Publicité

Où a-t-il commencé ?

Comme nombre de ses compatriotes, le Sudaf' a le rugby qui coule dans les veines et rêve de porter le maillot jaune et vert. Supporter des Blue Bulls, il emménage à Tsumeb en Namibie au divorce de ses parents, où il joue dans l'équipe de son lycée. Repéré lors d'un tournoi sud-africain, il obtient un contrat avec les Golden Lions en 2012 et remporte la même année la Coupe du monde des moins de 20 ans avec l’Afrique du Sud, les "Baby Boks". En 2013, il rejoint les Blue Bulls, qu'il admirait étant enfant. Une revanche, pour ce joueur qui, plus jeune, "entendait ces gens qui me disaient : tu ne seras jamais professionnel, t'es trop gros", confiait-il à Midi Libre en 2022.

Son destin semble alors tout tracé. Mais en 2015, lorsque le sélectionneur sud-africain annonce la liste des joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde, le nom de Willemse n'y figure pas. Gros coup dur. Une offre inattendue se présente alors : une place au FC Grenoble. "Pas son plan d'origine", admet-il , mais un plan tout de même. Très bien rémunéré , au passage. Paul saisit l'opportunité et pense rester un an ou deux dans l'Hexagone. Une arrivée "vraiment difficile, raconte-t-il des années plus tard. Avec ma femme, on est arrivés le lendemain de notre mariage. On ne connaissait personne, on découvrait la neige".

Dès l'année suivante, il retrouve un climat plus doux, racheté par le Montpellier Hérault rugby (MHR). "L’arrivée à Montpellier a été un véritable déclic. En termes de cadre de vie, d’atmosphère, on se sentait mieux", écrit-il sur Bros.Stories.

Où joue-t-il actuellement ?

Paul Willemse évolue toujours au MHR, où il a prolongé jusqu'en 2025, après avoir remporté deux fois le Challenge européen (2016 et 2021) et le championnat du Top 14 (2022). Il compte à ce jour 28 sélections en équipe de France.

Pour en arriver, le chemin fut pourtant semé d'embûches. En 2018, l'Afrique du Sud annonce qu'elle ne sélectionnera plus de rugbymen jouant à l'étranger. Et côté Bleus, la réglementation de la FFR rend impossible la sélection d'un joueur ne disposant pas de la nationalité française. Double claque. La même année, le MHR perd la finale du Top 14. "La pire période" de sa vie. Paul fait une demande de passeport, est naturalisé Français et, envers et contre tout, finalement sélectionné par Jacques Brunel en 2019. Nouveau revers : appelé pour la Coupe du monde, il n'est finalement pas retenu. À ce moment-là, "je suis démoli", écrit-il .

Depuis, il a gagné sa place de cadre de l'Équipe de France, remporté un Grand Chelem avec les Bleus en 2022, avant d'être sélectionné, pour de bon cette fois, pour la Coupe du monde 2023. Et si les Bleus affrontent l'Afrique du Sud lors du Mondial , que ressentira-t-il ? "Je ne suis pas sûr (...) J'aurais sans doute des émotions conflictuelles". Mais "j'ai fait une croix sur mon rêve d'enfance quand j'ai chanté la Marseillaise".

Et hors du terrain ?

Arrivé en France avec sa femme, il fait souche à Montpellier, où le petit Paul Junior voit d'abord le jour en 2017, puis Léa, Mila et enfin Hugo. "La naissance de mon fils a changé beaucoup de choses dans ma tête et dans mon cœur, confiait-il à l'Équipe en 2019. C'est à ce moment-là qu'avec ma famille, on a décidé de rester en France, même après la fin de ma carrière. C'est là que je me suis dit que c'était mon pays et que je voulais jouer pour l'équipe nationale".

"On était incroyablement heureux ici et je souhaitais que notre fils naisse ici, qu’il soit Français et qu’il évolue dans un cadre que je juge meilleur pour élever un enfant que dans mon pays d’origine, l’Afrique du Sud", explique celui qui a eu une enfance parfois difficile.

Il a 16 ans quand son père, "mon idole à ce moment-là", le met dehors, se souvient-il pour Midi Libre . La relation entre Paul et la nouvelle femme de son père est conflictuelle. "Quand il me dit 'dégage', je ne peux pas aller chez ma mère en Namibie. Donc, je dors à l'école. Je n'ai personne qui vient me voir jouer le week-end et me soutenir". Quatorze ans plus tard, le géant sud-africain, qui aura 80.000 personnes pour le soutenir au Stade de France le 8 septembre, a trouvé une nouvelle patrie et construit une nouvelle famille.