PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est Thibaud Flament, le deuxième ligne du XV de France ?

Thibaud Flament répond aux questions des journalistes le 22 février 2022 avant le match du tournoi de rugby des Six Nations entre la France et l'Écosse.

À 26 ans, Thibaud Flament affiche déjà un joli palmarès : avec le Stade Toulousain, le deuxième ligne a notamment décroché deux titres de Champion de France , en 2023 et 2021. Il remporte également la Champions Cup en 2021 et le Tournoi des Six Nations avec les Bleus en 2022. "La Flamme", diminutif dont l'affublent ses coéquipiers, compte à ce jour 18 sélections avec le XV de France. Il inscrit son premier essai international dès sa première cape, face à l'Argentine, le 6 novembre 2021. "Depuis que j'ai 11 ou 12 ans, mon rêve a toujours été de jouer en équipe de France ", a-t-il confié à Julien Balidas, journaliste à France Bleu Occitanie, avant l'ouverture du Mondial de rugby en France.

Où a-t-il commencé ?

Thibaud Flament a un parcours atypique . C'est un globe-trotter. Né à Paris, il grandit en Belgique où il commence le rugby à l'âge de 8 ans, à l'ASUB Rugby Waterloo, au sud de Bruxelles, en jouant d'abord à l'ouverture. D'où son autre surnom, "le Belge".

À 18 ans, après le bac qu'il obtient au lycée français, il part étudier en Angleterre, à Loughborough, où il continue le rugby à l'université. Deux ans plus tard, Thibaud Flament part un an à Buenos-Aires, où son niveau explose. Au point de jouer en première division argentine. De retour en Angleterre pour sa dernière année d'études, il est repéré par les Wasps en 2019 dont il intègre le centre de formation. Ce parcours singulier finira par l'emmener à être aujourd'hui deuxième ligne titulaire avec le XV de France : "Ça m'a servi, quand on part de plus loin, parfois on va plus loin".

Où joue-t-il actuellement ?

Le deuxième ligne évolue au Stade Toulousain où il porte aujourd'hui le numéro 5. Le joueur de plus de deux mètres pour 116 kg rejoint le club occitan en octobre 2020. C'est la première fois que Thibaud Flament joue en Top 14. Il dispute son premier match avec les Rouge et Noir le 28 novembre 2020. "Là, je me suis rendu compte du chemin accompli... J'étais un peu ému avant le match en marchant sur le terrain ", confiait-il à France Bleu Occitanie à l'issue de la rencontre. Une prestation prometteuse : "Ce gamin est fait pour jouer au Stade Toulousain", se réjouit alors le manager toulousain Ugo Mola.

Avec le Stade Toulousain, Thibaud Flament a disputé 37 matchs de championnat et marqué quatre essais, ainsi que 14 matchs de Coupe d'Europe durant lesquels il a marqué deux essais.

Et hors du terrain ?

Depuis son expérience en Argentine, Thibaud Flament écrit tout. "Quand j'avais 20 ans là-bas, je voulais faire du rugby pro, mais je me mettais trop la pression, trop sérieux, peut-être la timidité, et je ne profitais pas assez [...] il y avait quelque chose qui m'empêchait de m'épanouir et de progresser et, du coup j'ai décidé d'écrire sur un carnet comment je sentais les choses, comment je m'analysais moi, comment faire pour casser cette barrière", confie-t-il à Julien Balidas.

Sur ses carnets, Thibaud Flament aime bien écrire comment il s'est senti pendant la semaine, dans sa tête, comment il veut se sentir aussi sur le match à venir. "Je ne m'en sers pas trop, mais ils sont là."