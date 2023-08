PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est Thomas Ramos, l'arrière du XV de France ?

À 28 ans, Thomas Ramos, compte déjà 26 sélections en équipe de France, a soulevé trois boucliers de Brennus avec le Stade Toulousain (2019, 2021, 2023) et a remporté la Champions Cup (2021) avec le club occitan. L'arrière du XV tricolore et du Stade Toulousain est devenu incontournable. Cette année, le Tarnais a été sacré meilleur réalisateur français sur une édition du Tournoi des Six nations en marquant 84 points, à cinq points d'égaler le record mondial détenu par l'Anglais Jonny Wilkinson. Thomas Romas a aussi remporté le tournoi en 2022. "J'ai toujours détesté perdre. Pour moi, mauvais perdant, ç'a toujours été une qualité", a-t-il confié à Julien Balidas, journaliste à France Bleu Occitanie, avant l'ouverture du Mondial de rugby en France.

Où a-t-il commencé ?

"Mon premier terrain de rugby, c'était dans mon jardin. Je me faisais un terrain avec des chaussures et je simulais des essais dès trois ou quatre ans", raconte Thomas Ramos. Le natif de Mazamet dans le Tarn, qui a grandi dans une famille baignant dans le rugby, commence la discipline dans sa commune à l'âge de cinq ans, au stade de la Lauze. Son père, qui jouait troisième ligne à Mazamet et Aussillon, l'entraîne pendant dix ans. Il intègre ensuite le centre de formation du Stade Toulousain, joue avec les espoirs Rouge et Noir.

À ce moment-là, Thomas Ramos doute toujours de pouvoir devenir un joueur professionnel, jusqu'à son prêt d'un an à Colomiers où il se fait remarquer, notamment par sa détermination. Cette saison 2016-2017 en Pro D2 fait décoller sa carrière : il termine meilleur réalisateur avec 345 points inscrits et est élu meilleur joueur de la saison. De retour au Stade Toulousain, il se rend indispensable. "Un arrière inspiré, un buteur fiable", écrit le club sur son site internet.

Où joue-t-il actuellement ?

Thomas Ramos joue au Stade Toulousain. L'arrière rouge et noir a effectué une superbe saison 2022-2023. Entre le championnat de Top 14, la Coupe d'Europe, la tournée d'automne et le Tournoi des Six Nations, le Tarnais a disputé 22 matchs, marqué 9 essais (quatre en championnat, deux en Champions Cup et trois lors du tournoi des Six Nations) et totalisé 323 points. Durant cet exercice, Thomas Ramos "exprime tout son potentiel" indique le Stade Toulousain, en remplaçant notamment Romain Ntamack (blessé) au pied levé à l'ouverture en début de saison.

Et hors du terrain ?

Alors qu'il est interne au pôle Espoir de Joliment à Toulouse, le jeune homme doit être placé dans une famille d'accueil du vendredi au dimanche. Impossible de rentrer à Mazamet avec les matchs tous les week-ends... Une "deuxième famille" pour lui, raconte-t-il dans une interview à Branchez rugby . Amateur de football, de golf, de tennis et de Formule 1, Thomas Ramos est aussi titulaire d'un BTS Profession immobilière.

Le joueur du Stade Toulousain, dont l'épouse souffre d'endométriose, est le parrain de l'association EndoFrance, qui lutte contre cette maladie gynécologique inflammatoire et chronique, qui touche près de 10% des femmes. "J'ai voulu m'investir parce qu'on est dans un monde de rugby, 'd'hommes', où on ne parle pas beaucoup des maladies en général, et d'une maladie qui ne touche que les femmes encore moins. Ça me semble important qu'un homme, à sa petite échelle, puisse témoigner et apporter du soutien, parce que ces femmes-là, elles en ont besoin. C'était important pour moi", explique-t-il au micro de Julien Balidas, journaliste à France Bleu Occitanie.