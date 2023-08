PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est Uini Atonio, pilier du XV de France ?

Uini Atonio pendant un match des Six Nations en 2023.

Avec sa 52e sélection, Uini Atonio est un vieux routard de l'équipe de France. Mais ce n'est que récemment (en 2022) qu'il a pour la première fois joué titulaire. Sacré la même année avec les Bleus dans le Tournois des Six Nations (Grand Chelem), il est aussi double champion d'Europe avec La Rochelle (2022, 2023). C'est un mastodonte : ses 152 kg (en 2022) pour 1,97 m en font le joueur le plus lourd des Bleus. Ce fils d'un soudeur et d'une gérante d'hôtel néo-zélandais a entamé en 2016 une procédure de naturalisation. Cela ne l'a pas empêché d'être sélectionné en tant que remplaçant dès 2014, la règle étant qu'un "joueur peut représenter une équipe nationale après avoir vécu 36 mois consécutifs dans le pays correspondant."

Où a-t-il commencé ?

En Nouvelle-Zélande. Né à Timaru, il a 5 ans quand il commence à tâter du ballon ovale, sous l'influence de son père, ancien ouvreur de rugby à XV. Tout jeune, il fréquente le Wesley College, une école méthodiste qui a une grande tradition de rugby. Puis il évolue dans l'équipe nationale des moins de 20 ans de Nouvelle-Zélande, et ensuite celle des îles Samoa, ses parents étant originaires de là-bas.

Où joue-t-il actuellement ?

Pour finir sa formation, il est arrivé en 2011 à La Rochelle. Club qu'il n'a pas quitté depuis. C'est avec le Stade Rochelais qu'il affine sa technique. Il est notamment connu pour avoir une bonne technique de passe, chose assez rare pour un première ligne.

Et hors du terrain ?

Si Uini Atonio est un "guerrier sur le terrain", c'est "un nounours en dehors", confesse Romain Carmignani, l’entraîneur des avants du Stade Rochelais . Et on sait qu'il a de l'humour. En 2015, lors de la Coupe du Monde en Angleterre, les journaux britanniques avaient lancé une polémique à partir d'une ses interviews, durant laquelle il avait évoqué le bruit d'un mariage près de son hôtel qui l'avait empêché de dormir. Sa réponse ? "Si je croise le journaliste anglais responsable ? Ah ben, je lui ferai un bisou."