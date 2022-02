PORTRAIT : Jérôme Rey, un agriculteur savoyard en Équipe de France de rugby

Jérôme Rey est un bosseur. Il n'a jamais rien lâché. À 18 ans, il a créé son exploitation à la sueur de son front à Saint-Vital dans la vallée de la Tarentaise. À 26 ans, il pousse les portes de l'Équipe de France de rugby qui entre dans son Tournoi des VI Nations ce dimanche face à l'Italie. Passé par les clubs de Chambéry ou encore Grenoble plus jeune, c'est une première pour le pilier du LOU qui fait figure d'exception en Top 14. Patron d'une exploitation agricole et rugbyman professionnel, il conserve une pluriactivité pas toujours simple à gérer au quotidien. France Bleu Pays de Savoie a échangé avec le natif d'Albertville.

Si on peut gagner le tournoi, c'est cette année - Jérôme Rey

Vous attendiez-vous à cette convocation avec les Bleus ?

Jérôme Rey : "Alors là, non ! C'est une surprise, je ne pensais pas être suivi aussi près par le XV de France. C'est un appel magique auquel on répond tout de suite. Je ne m'y attendais pas, c'est assez incroyable quand on sait d'où je viens. Mais voilà, me dire qu'en plus du rugby avec une exploitation de 100 bêtes et 70 hectares, j'arriverai à être appelé, c'est fou !"

Vous vous êtes déjà fait remarquer au sein de l'Équipe de France....

J.R : "De la bonne manière oui ! On parlait de tout et de rien et c'est là que j'ai un peu parlé de mon entreprise. Et là ils m'ont un peu mis au défi, ils ne savaient pas si ma viande était bonne ou pas. On s'est serré la main et j'ai lancé le pari. On a apporté de la viande de chez moi. On a fait un repas géant avec des côtes de bœuf de mon exploitation (rires), c'est fédérateur, c'était top !"

Comment gère-t-on la vie de rugbyman et agriculteur en même temps ?

J.R "Il faut revenir au début pour comprendre. Quand tu es jeune, tu joues au rugby avec les copains et tu ne crois pas au monde professionnel parce que l'entonnoir se resserre, de plus en plus. À 18 ans, je finis mes études et je me lance je me lance sur mon exploitation Sauf que six mois après, j'ai mon premier contrat pro. Sauf que l'entreprise était déjà créée et j'avais transpiré déjà pas mal dessus. J'avais toujours dit à ma femme que quand j'arriverai à un haut niveau, j'arrêterai. En fait, j'ai constamment tenu les deux et jusqu'à maintenant, avec l'Équipe de France. Maintenant, j'ai deux salariés en plus et la famille est derrière pour m'aider."

Une fierté pour la Savoie ?

J.R "Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique, à la différence des autres jeunes, avant d'en arriver là, j'ai passé 5-6 clubs pour toujours arriver au plus haut niveau (Bourgoin, Chambéry, Grenoble...). Mais c'est vrai que sur notre passage, on a croisé beaucoup de personnes et c'est la fierté d'un département, d'un comité."

Comment vous aborder le Tournoi des VI Nations ?

J.R "Maintenant qu'on a mis le pied dedans, on attend la première sélection. Avec humilité bien sûr, mais je vais tout faire pour. Mais je pense qu'il faudra se méfier de tous les matchs qui seront à jouer, mais si on peut le faire, ce sera cette année."