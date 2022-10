INTERVIEW - "Parfois, je me sens visé par les adversaires", rencontre avec Johnny Dyer, roi des rucks au BO

À Montauban jeudi 6 octobre dernier , derrière la séduisante charnière Aurrekoetxea - Germain, il a écœuré à lui seul tout Sapiac . Lui ? C'est Johnny Dyer, pierre angulaire du huit de devant du Biarritz Olympique, meilleur gratteur du Top 14 l'an dernier, et déjà en avance sur ses concurrents au jeu de celui qui moissonne le plus de ballons dans les rucks. "Le match, il ne se joue pas sur la charnière. Si on regarde, il n'y a pas beaucoup de ballons qui ont dépassé le 10, ils en avaient pas besoin. Par contre, quand on voit le match de Dyer... faut pas chercher plus loin, avec n'importe quel 10 le résultat est le même" adoubait l'entraîneur montalbanais David Gérard après la défaite des siens contre Biarritz (46-32).

En six matches de championnat, Johnny Dyer n'a manqué que neuf minutes de jeu depuis le début de la saison de Pro D2 . La statistique pose le bonhomme, essentiel au groupe biarrot. "Il est très important pour nous, confirme Roger Ripol, entraîneur de la mêlée du Biarritz Olympique . Johnny donne beaucoup de lui, il se fond dans le collectif, même si vous le voyez dans des actions précises comme le grattages, qui sont très importantes, il a un bon état d'esprit." Rencontre avec le colosse (1m90 pour 110kg), aussi réservé dans le vie qu'efficace sur le pré, avant la réception d'Agen pour la 7e journée ce vendredi 14ocotbre à 21h.

Comment se passe le début de saison ?

C'était compliqué au début, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, avec un nouveau plan de jeu. On commence à se trouver les uns les autres sur le terrain, ça va de mieux en mieux. Je suis content de ce début de saison. Personnellement, jouer deuxième ou troisième ligne m'importe peu, je fais au mieux pour aider l'équipe, pour apporter ce qu'on attend de moi.

L'an dernier, vous étiez un des meilleurs gratteurs du championnat, et cette année part sur les mêmes bases. Comment faites-vous ?

Je m'entraîne très dur pour y arriver. Et je continue d'ailleurs, je dois sans cesse essayer de m'améliorer. Mais ça ma plaît ! (rires) Je me dis que si je m'applique à l'entraînement, il n'y aura pas de problème pour le match. Ça me permet d'être plus serein. Mais j'ai encore du progrès à faire, pour arriver à sentir quand je peux venir contester, et quand il faut que je me résigne à lâcher le ballon. C'est quelque chose qui doit se sentir en fonction de ma relation avec les arbitres, il faut que j'arrive à être moins pénalisé. C'est quelque chose que je travaille avec le staff.

Est-ce que vous avez le sentiment d'être visé par les autres équipes ?

Oui, parfois je me sens visé, mais ça fait aussi partie du jeu, donc je dois faire avec.

Comment ça sa passe dans le vestiaire ? Quelle est votre place dans le groupe ?

Ça se passe très bien. Je me sens bien avec les autres gars. J'essaie d'aider les plus jeunes aussi comme Thomas par exemple (Hébert, ndlr). C'est un futur grand joueur. Il a la technique, il a tout ce qu'il faut pour devenir un des meilleurs à son poste. C'est pareil aussi avec Nafi Ma'afu. J'essaie de leur apporter ce que je peux, je pense que ce seront de très bons joueurs dans le futur.

Vous allez rencontrer Agen ce vendredi 14 octobre, à Aguiléra. Une équipe qui a déjà gagné deux fois à l'extérieur...

On sait qu'ils vont venir ici pour gagner. Il faut attaquer d'entrée, réussir notre entame de match, et surtout ne rien leur donner, parce que c'est une très bonne qui profiter de nos erreurs. Mais on jouera à la maison, et ce que nous motive, c'est aussi de rendre nos supporters heureux. Je ne dirais pas qu'on a une pression en plus, au contraire jouer à domicile est une source de motivation supplémentaire, on veut rendre nos supporters heureux, et leur rendre ce qu'ils nous donnent.

Pour cette 7e journée, Johnny Dyer sera évidemment titulaire. Prêt à montrer l'exemple, et à ratisser les rucks pour récupérer des ballons.