PORTRAIT : Supportrices du Stade Rochelais de mère en fille

Plus de deux générations que les femmes de la famille Brachés se passent le flambeau. La première à avoir transmis la passion c'est la grand-mère (aidée du grand-père). "Dans ma famille on a toujours regardé le rugby, joué au rugby," confie Carine. Elle a ensuite contaminé sa fille Carole : "J'allais au stade dès toute petite, j'ai vite été prise dedans." Les soirs de match elles sont ensemble au stade Marcel Deflandre ou au bar mythique "la Renommé" tenu d’ailleurs par la sœur de Carine.

Des moments de complicité familiale

Carine supporte depuis une quarantaine d'années le Stade Rochelais, sa fille depuis une décennie. Chaque match est l'occasion de se retrouver. "Quand on est pas au stade, mon compagnon s'en va parce que nous faisons trop de bruit," lâche Carine dans un sourire. Elles essaient à chaque fois de regarder les matchs ensemble, grand-mère, fille et petites-filles mais quand ce n'est pas possible, Carine appelle sa mère. "On commente le match à la mi-temps."

La Rochelle est belle et rebelle et notre victoire contre le Stade Toulousain sera belle et rebelle - Carine, supportrice du Stade Rochelais

Elles ont toute la panoplie du parfait supporter : les maillots, écharpes, casquettes ... et quand les trois filles de Carine lui offrent un cadeau pour la fête des mères, elles ne cherchent pas bien loin. "Pour la fête des mères elles m'ont offert un bracelet du Stade Rochelais." Vendredi, elles seront encore ensemble pour soutenir l'équipe et assister à une victoire qu'elles croient certaine.