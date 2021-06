"Pour battre Toulouse, il faudra qu'on soit extraordinaires" prévient le manager de l'UBB Christophe Urios

Les joueurs de l'UBB ont commencé la semaine par des devoirs. Et ils ont été "très actifs", selon leur manager Christophe Urios, qui leur avait demandé de chercher la clé pour battre Toulouse. Lui-même est resté évasif sur l'état des recherches. "C'est un peu comme quand tu perds ton téléphone et que tu le fais sonner. Tu l'entends mais tu ne sais pas où il est".

S'ils cherchent tant la clé, c'est que trois fois cette saison, les joueurs de l'UBB se sont pris la porte en pleine figure contre Toulouse. Trois fois ils ont affronté les Toulousains. Trois fois ils ont perdu. Dans l'ordre chronologique, cela a donné une défaite (45-23) au match aller de Top 14 à Toulouse, le 27 décembre, un revers (21-9), toujours à Toulouse, en demi-finale de Champions Cup, le 1er mai, puis une défaite à domicile pour la dernière journée de championnat (10-21), il y a moins de deux semaines.

On sait exactement ce qu'il s'est passé sur ces trois matchs

Trois défaites, mais deux rencontres un peu particulières, les deux dernières, avec une demi-finale dont la préparation a été perturbée par des cas de Covid, et un dernier match où l'Union était déjà assurée de se qualifier pour les barrages. "Je pense que le match où on est le plus proche, c'est la demi-finale, se souvient le demi de mêlée Maxime Lucu. Quand à la 68 minute, t'es à 11-6 contre Toulouse... Mais une erreur, on lâche l’intérieur et Dupont va marquer l'essai".

"On sait exactement ce qu'il s'est passé sur ces trois matchs. Une des choses fondamentales, c'est l'efficacité. Eux, ils sont capables de marquer avec rien, de par la qualité de leurs joueurs", avertit Chrisophe Urios.

Les trois défaites contre Toulouse, "pas faciles" à encaisser, dit Maxime Lucu, ici face à Clermont. © Radio France - Justine Hamon

Mais ces trois défaites ne sont "pas faciles" à encaisser, reprend Lucu. "On peut se dire que Toulouse a un ascendant". Affirmation tout de suite balayée dans le camp d'en face par l'ancien capitaine de l'UBB, Louis-Benoît Madaule, qui vit ses derniers instants en Rouge et Noir. "Les matchs, quand ils commencent, tout repart à zéro. On se focalise plutôt sur nos performances". *

Quand Urios veut s’inspirer d'Elon Musk

Des performances exceptionnelles pour des Toulousains champions d'Europe, et premier du Top 14 à l'issue de la phase régulière, avec seulement 8 défaites. Alors, pour se mettre au niveau, Christophe Urios convoque... Elon Musk, le directeur de Tesla et fondateur de SpaceX, avec une de ses citations, "je pense qu'il est possible pour des gens ordinaires de choisir de devenir extraordinaires". "Pour battre Toulouse, il faudra qu'on soit extraordinaires", dit le manager pour faire le parallèle, qui voit le match comme une "bonne opportunité", après une saison qu'il juge déjà réussie.

L'UBB a été proche de battre Toulouse, comme ici en demi-finale de Champions Cup, le 1er mai. © Maxppp - PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI/MAXPPP

Mardi, Christophe Urios a dit qu'il serait bref, avant de délivrer la plus longue conférence de presse de la saison. En revanche, il n'a pas perdu de temps à évoquer ses difficultés relationnelles avec le manager toulousain, Ugo Mola. "Je ne parlerai pas de ce personnage, a-t-il éludé. ll y en a plusieurs qui ont parlé ces derniers temps, mais j'attends le bon moment pour dire ce que je pense. Ça va bientôt arriver". Dans l'euphorie d'une demi-finale remportée ?