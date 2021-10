Pour le TO XIII, une montée en Super League serait "un changement d'envergue" d'après le président du club

La pression monte tranquillement du côté du TO XIII. Dimanche 10 octobre, le club marquera peut-être l'histoire de son sport en devenant la première équipe française à monter sportivement en Super Ligue, la première division du championnat anglais de rugby à XIII.

Une entrée dans la cour des grands qui propulserait le club dans une autre dimension. "Ça serait un changement de statut complet, affirme Anthony Marion, joueur depuis sept ans au TO. C'est comme si au rugby à XV, on montait de Pro D2 en Top 14"

"On changerait d'envergure, confirme le président du club Bernard Sarrazin Il y aura des droits télés. Il y a en pour 1,5 million d'euros. Nous avons actuellement un budget de 3,5 millions. Vous faites l'addition, ça fait 5 millions et il nous faudra plus pour atteindre un bon niveau."

Des recrutements dans le staff

En Super League, le club devra aussi être mieux armé, mieux préparé pour affronter des équipes professionnelles. "En Championship, on joue face à des amateurs ou des semi-pros. En Super League, ils sont tous pros. Ça change tout !", rappelle Mathieu Jussaume, centre au TO XIII. "

Côté staff, le coach Sylvain Houlès a déjà en tête quelques recrutements en cas de montée : "Il faudra avoir un vrai analyste vidéo, avoir un autre préparateur physique assistant plus dédié à l'attaque. On le fait déjà, mais on peut aller chercher encore plus loin si on a des personnes dédiées dans ces rôles-là."

L'entraîneur toulousain voudrait aussi améliorer le niveau des jeunes joueurs, notamment au centre de formation, où il faudra être "plus pointilleux sur les détails de la technique et de la tactique du rugby pour obtenir 35 très très bon joueurs. C'est ce qu'il faut pour gagner en Super League."

Un air de revanche dimanche

Pour entrer dans l'élite européenne du rugby à XIII, il faudra battre dimanche soir à Ernest-Wallon les Featherstone Rovers. L'équipe anglaise, installée à une trentaine de kilomètres de Leeds, n'a perdu qu'une seule fois durant la saison régulière, le 1er août. Son adversaire ce jour-là : Toulouse. Il y aura donc un air de revanche dans l'air. Coup d'envoi à 19 h.