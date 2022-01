Pour ou contre le maintien de la Coupe d'Europe de rugby, le débat sur France Bleu Occitanie

Sébastien Chabal a sonné la charge dimanche dernier sur le plateau de Canal+. "Elle ne veut plus rien dire cette Coupe d’Europe ne ressemble plus à rien, il faut l'arrêter. On met encore plus les équipes en danger en faisant déplacer les équipes à l’étranger, dans les aéroports. Quelle valeur aura le champion cette année ? ", s'est exclamée l'ancien deuxième ligne international, consultant de la chaîne.

Débat ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie entre deux des consultants rugby de France Bleu Occitanie, Philippe Gleyze partisan du maintien de la compétition et Omar Hasan, favorable au report.

Les équipes ne sont pas sur un pied d'égalité avec cette histoire de match nul avec deux points. Qui dit qu'il n'y aura pas d'autres matchs reportés encore, sachant qu'il y a peu de matchs ?— Omar Hasan

On l'a su ce mardi, les rencontres de la deuxième journée des coupes d'Europe de rugby, reportées en raison des contraintes sanitaires et de déplacement entre la France et le Royaume-Uni, ne seront pas rejouées et se soldent par un match nul avec deux points de classement attribués à chaque club. Cela concerne notamment le mach Stade Toulousain-Wasps programmé le 19 décembre dernier, mais aussi la Rochelle en Coupe d'Europe.

Cela ne biaise pas plus la compétition que les doublons avec le tournoi des Six nations ou l'arbitrage. On a commencé cette Coupe, il faut la finir et la performance restera belle. Il faut qu'on apprenne à faire avec le Covid.— Philippe Gleyze