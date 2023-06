Pour Ugo Mola, La Rochelle est "archi-favori de la finale"

Qui remportera ce duel tant attendu ? Bien malin qui saura dégager un vainqueur dès maintenant. Face au Stade Toulousain, qui a soulevé 21 boucliers de Brennus, La Rochelle rêve d'un doublé.

"Le double titre de champion d'Europe les place comme archi-favori"

Présent en conférence de presse de veille de match ce jeudi, le manager toulousain a filé la métaphore météorologique pour évoquer les différents adversaires de Toulouse ces dernières saisons : "On pourrait comparer le Stade Toulousain à une forme de climat qui se juge sur un temps long. On a rencontré Biarritz, Toulon, le Stade Français et aujourd'hui, c'est La Rochelle. Sur un temps un peu plus court, plus proche de la météo que du climat. Il n'empêche que leurs performances sont redoutables. Le double titre de champion les place comme archi-favori. Il faut un grand Stade Toulousain pour battre La Rochelle. On ne s'est jamais caché derrière un statut de favori. Mais là, on va jouer la meilleure équipe d'Europe avec une force de caractère remarquable. Ce n'est pas du tout pour se défausser", avance Ugo Mola avant d'ajouter qu'il y a "une certaine forme de logique au regard de la saison des deux équipes." Le staff toulousain espère avoir retenu les leçons d'un dernier exercice où le club s'était arrêté en demie lors des deux compétitions. "On n'était pas pertinent, je n'avais pas l'énergie. L'ensemble de notre dispositif n'a pas mis dans les meilleures dispositions notre groupe. On a appris, on a écouté, on s'est inspiré. Pendant que d'autres gagnent, ça titille les égos des uns et des autres. Quoiqu'il arrive, on aura la sensation d'avoir fait honneur à nos supporters et aux gens qui nous suivent.

Ugo Mola espère suivre le rythme des dernières décennies toulousaines : "On est dans un club qui gagne un titre tous les deux ans. J'en suis à trois en sept ans. Si je veux être dans les stats, il faudrait peut-être gagner samedi" sourit le manager toulousain.

La compo du Stade

Voici le quinze de départ qui sera aligné sur la pelouse du Stade de France ce samedi face au Stade Rochelais. Pas de changement par rapport à l'équipe qui a débuté la demie face au Racing. En revanche, Mallia et Barassi sont de retour sur la feuille. Tauzin et Nanai-Williams sortent du groupe.