Pourquoi le Stade Toulousain a supprimé les étoiles sur ses maillots ?

Cela n'a pas échappé aux supporters du Stade Toulousain : les étoiles ont disparu au-dessus du logo du club. Pourquoi ? Voici les explications.

ⓘ Publicité

"Le logo vit seul"

Le président du Stade Toulousain Didier Lacroix explique que "ce sont des problématiques de fabrication" qui ont dicté ce choix. "Les délais pour fabriquer les maillots sont longs. On n'aura pas ce problème pour le maillot de Champions car c'est une série plus limitée."

Une décision qui ne dérange pas Didier Lacroix : "J'assume pleinement. Le logo du stade vit seul et n'a besoin de rien d'autre. Notre histoire avec la coupe d'Europe on sait la raconter. Ce sont des coutumes d'appropriation qui n'ont d'ancrage que l'histoire qu'on a bien voulu raconter, on peut se réadapter assez facilement là-dessus."