Premier bilan de l'USAP : "Il manque une victoire"

Comme toutes les équipes de Top 14, l'USAP a fini son premier gros bloc de Top 14 de 10 matchs consécutifs. Les joueurs ont droit à une semaine de vacances. Des vacances qui arrivent à point nommé et le capitaine Mathieu Acébès a clairement encouragé ses coéquipiers à couper et à se resourcer : "Que chacun fasse d'abord son autocritique pour progresser, que chacun s'occupe de soi et ensuite il faut récupérer, se régénérer en famille, ici, à l'étranger. Il faut couper avec le rugby. C'est long depuis fin juin avec la préparation, les matchs amicaux et cette série de dix matchs. Il y a eu la pression constante à gérer donc cette semaine va faire du bien. Que tout le monde change d'air pour se retrouver plus frais pour la reprise car c'est une grosse deuxième partie de championnat qui nous attend."

Dans son style bien à lui, maniant l'humour et l'ironie à la perfection pour mieux accentuer sa pensée, Patrick Arlettaz confirme : "On voulait continuer, on était lancés comme des frelons, on voulait enchaîner 20 - 25 matchs de plus et finir le championnat à Noël pour avoir sept mois de vacances ensuite. Mais sinon, oui, ça va faire du bien car tout le monde est fatigué, moi le premier d'ailleurs."

Le bilan est mitigé mais il y a des motifs d'espoir

L'USAP termine ce premier gros tiers de championnat à l'avant dernière place du classement. Elle n'a remporté que trois matchs (Biarritz, Toulon et La Rochelle) et a décroché deux bonus défensifs (Stade-Français et Racing). Les victoires décrochées et certaines défaites concédées n'étaient pas toutes celles prévues sur le tableau de marche, le bilan reste mitigé pour le moment pour Patrick Arlettaz :

"Il nous manque une victoire, j'aurais aimé celle du Stade Français à domicile. Contre Pau, on aurait aimé gagner mais on a été trop nuls pour espérer quoique ce soit. Contre le Stade Français, quand tu tiens la victoire à une minute 30 de la fin, ça fait mal. Après, sur le début de championnat il nous a manqué beaucoup de monde : les Argentins et pas mal de blessés. On s'était fixé un minimum de quatre victoires et on en est à trois. Le championnat ne s'arrête pas aujourd'hui, donc ça va."

"Sur l'état d'esprit, on est rentré dans ce championnat pour le jouer à fond et c'est positif. Comme on l'a vu sur la première mi-temps à Toulouse et sur les matchs contre La Rochelle et le Stade Français, on joue avec nos armes, on ose se présenter avec ce qu'on a et sans en avoir honte parce qu'il ne faut pas, on arrive à faire des choses sympas. Ca aussi c'est très positif et il faut construire là-dessus."

L'USAP et Biarritz déjà condamnés à jouer les deux dernières places ?

Pour l'USAP, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ce premier bilan aurait pu être meilleur bien évidemment mais dans le positif, si on compare surtout à la dernière campagne en Top 14, l'USAP est dans la course au maintien. Elle lutte en fond de classement avec Biarritz principalement. Les autre potentiels candidats au maintien en début de saison ont déjà décroché quelques victoires supplémentaires précieuses et sont clairement mieux armés. Les deux promus sont-ils condamnés à se disputer la place de barragiste jusqu'à la fin de saison ? C'est la tendance qui se confirme après ce premier gros bloc. Les deux équipes vont lutter pour engranger un maximum de points d'ici la confrontation directe le 8 janvier au pays basque.

En cette fin d'année, il existe cependant un réel motif d'espoir pour l'USAP et pour Patrick Arlettaz : "On va récupérer à la reprise tout le monde normalement, en espérant ne pas avoir de blessés pendant cette campagne internationale pour avoir enfin notre équipe au complet en continuité et il me tarde."

Cavubati ? On avait son jumeau en début de saison, là on a récupéré le bon

Jaminet, De La Fuente, Delguy, Oviedo Taumoepeau, les cinq internationaux du moment n'ont été alignés qu'une seule fois ensemble, c'était contre La Rochelle (victoire 22 à 13).

Et puis, pour exister en top 14, l'USAP devait compter sur un bon recrutement, un meilleur qu'en 2018 en tout cas. A l'image du bilan, il y a là aussi du bon, du moins bon et des espoirs. Le début de saison a notamment été marqué par ce manque de puissance récurrent côté catalan qui a tendu à s'arranger au fil des matchs.

Au rayon des joueurs qui montent en puissance : le deuxième ligne Tevita Cavubati. Là-aussi, pour souligner les progrès, Patrick Arlettaz use de l'humour : "Oui, c'est bien de voir Tevita Cavuati monter en puissance parce que c'était son frère jumeau sur les premiers matchs et ce n'était pas le bon. A Toulouse, il y a des jumeaux et les deux sont bons mais à Perpignan on n'a pas les moyens. Donc, on a eu le jumeau pas bon pendant un moment et là on a le bon qui est arrivé. Il lui ressemble, on croirait que c'est le même mais quand il met le maillot, ce n'est pas le même. Andreï Mahu fait des matchs intéressants, il progresse. Il y a des satisfactions : Freddy (Alivereti Duguivalu), George (Tilsley), Tristan (Tedder), oui il y a des satisfactions."

L'USAP va devoir basculer du bon côté. Depuis le début de saison, sa conquête est irrégulière et elle a donc besoin de stabilité pour devenir un atout. Cette stabilité générale va-t-elle pouvoir être trouvée aussi une fois l'effectif au complet ? C'est fort probable. Les Catalans ont procédé à une large revue d'effectif depuis le début de saison : 46 joueurs ont déjà joué !