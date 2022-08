La Section Paloise bat le Biarritz Olympique pour son premier match de préparation (22-0)

Début de préparation validé par une victoire pour la Section Paloise face à Biarritz, 22-0. Si la discipline est à revoir, la défense a répondu présent, et les talonneurs se sont régalés. La préparation se poursuit pour certains par la participation à la première étape du SuperSevens ce samedi à Perpignan, puis viendra pour tous le temps du deuxième match de préparation, vendredi 19, à Aire-sur-l'Adour, face à Mont-de-Marsan (18h30).

Entame poussive

Pour son premier match de préparation, il a fallu du temps à la Section Paloise pour entrer pleinement dans la partie. Vingt premières minutes brouillonnes à souhait avec plusieurs touches offensives égarées et notamment six pénalités concédées. Les Vert et Blanc opèrent en contre, et Eoghan Barrett est tout près d’inscrire suite à un ballon récupéré dans un ruck et tapé à suivre. Lors de la pause fraîcheur, le manager Sébastien Piqueronies demande plus de vitesse. La consigne n’est pas forcément appliquée instantanément, mais la Section, grâce à sa défense, récupère des munitions, et sur pénaltouche puis ballon porté, c’est Youri Delhommel qui inscrit le premier essai du match (5-0, 28e). Les seuls points inscrits durant les quarante premières minutes.

Le rythme augmente à peine au retour des vestiaires, et la Section passe tout près de la correctionnelle, mais s'en sort grâce à une interception de Clément Mondinat. Dans la continuation, nouvelle pénaltouche, nouveau ballon porté et essai de Romain Ruffenach (10-0, 56e). Et bis repetita cinq minutes plus tard, pénaltouche et ballon porté, puis quelques temps de jeu plus tard, un troisième essai de talonneur par Ruffenach encore (15-0, 63e). Le match s'emballe, et la Section reste indisciplinée, mais parvient avec beaucoup d'énergie à repousser chaque assaut basque. Et s'offre un dernier essai, à la sirène, par Vincent Pinto. Score final, 22-0 après la transformation en drop de Thibault Debaes.

La feuille de match de la Section Paloise

Première période : 1. Rémi Sénéca, 2. Youri Delhommel, 3. Guram Papidze ; 4. Steven Cummins, 5. Jimi Maximin ; 6. Thibaut Hamonou, 8. Jordan Joseph, 7. Luke Whitelock ; 9. Thibault Daubagna (cap), 10. Zack Henry ; 11. Eoghan Barrett, 12. Jale Vatubua, 13. Eliott Roudil, 14. Vincent Pinto ; 15. Clément Laporte.

Deuxième période : 17. Hugo Parrou (27. Paul Tailhades, 69e), 16. Romain Ruffenach, 18. Maks Van Dyk (29. Nicolas Corato, 64e ; 17. Hugo Parrou, 78e) ; 19. Guillaume Ducat, 20. Mickaël Capelli ; 21. Hugo Auradou, 6. Thibaut Hamonou (7. Luke Whitelock, 66e), 22. Martin Puech ; 9. Thibault Daubagna (23. Clovis Le Bail, 64e), 24. Thibault Debaes ; 11. Eoghan Barrett (15. Laporte, 49e), 12. Jale Vatubua (13. Roudil, 64e), 25. Emilien Gailleton, 14. Vincent Pinto (11. Eoghan Barrett, 64 ; 14. Vincent Pinto, 78e) ; 26. Clément Mondinat.