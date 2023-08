Premier test pour le Stade Toulousain à Colomiers, les jokers Coupe du Monde sont là

Laurent Thuéry avec Ugo Mola et Clément Poitrenaud.

De retour à l'entraînement depuis le 17 juillet, les joueurs du Stade Toulousain vont disputer leur premier match amical de l'été ce vendredi à Colomiers. Le staff alignera deux équipes mixtes, une pour chaque mi-temps.

De l'expérience malgré tout

Même s'il manque beaucoup de monde à cause de la Coupe du Monde, certains cadres du vestiaire toulousain seront là pour encadrer la jeunesse en ce début de saison. Alban Placines et Alexandre Roumat chez les avants par exemple. Derrière, Matthis Lebel, Sofiane Guitoune, Paul Graou, Arthur Retière ou encore Lucas Tauzin seront les plus expérimentés pour ce premier rendez-vous de la saison.

Le groupe pour affronter Colomiers

Le Stade Toulousain alignera deux équipes ce vendredi à Colomiers. Une par mi-temps. Les jokers Coupe du Monde (Faasalele, Banos, Searle, Franks, Elstadt, Bituniyata) vont avoir du temps de jeu.

Compo 1 : Reilhes-Boubila-Merkler; Faasalele-Brennan; Banos-Placines-Ntamack; Graou-Searle: Lebel-Guitoune-Barassi-A. Retière-Gourgues.

Compo 2 : Duprat-Hawkes-Franks; Vergé-Descube; Sentubery-Elstadt-Roumat; Germain-Retière; Bituniyata-Tauzin-Renda-Bainivalu; Auriac.