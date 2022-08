Premier test pour le Stade Toulousain version 2023 avec un match amical jeudi à Toulon

A un peu plus d'une semaine de la reprise du Top 14, et après une semaine de stage à Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées la semaine dernière, le Stade millésime 2023 va se tester pour la première fois jeudi soir. Les Rouge et noir jouent un match amical à Toulon, à 19h30. Une belle affiche et un match amical attendu car ce sera le seul avant la reprise du Top 14 le dimanche 4 septembre à Bordeaux.

Pour rappel, Toulouse a fini 4e de la phase régulière du Top 14 la saison dernière avant de perdre en demi-finale contre Castres, et Toulon 8e. Mais les Toulonnais avaient battu le Stade en avril, 19-15, au Vélodrome. Et les Toulousains recevront Toulon dès le 11 septembre en championnat. Alors, quels sont les objectifs de Toulouse cette saison? La réponse du responsable du haut-niveau Jérôme Cazalbou.

"On a un groupe de compétiteurs. Il n'y a pas de raison que leur motivation ne soit pas décuplée parce qu'effectivement on était les champions en titre. Donc maintenant, c'est les premiers matches qui vont clairement déterminer si on est dans les clous ou pas. Sachant que bon, il y a quand même des adversaires de plus en plus nombreux qui ont une volonté aussi de gagner des titres, que ce soit en coupe d'Europe ou en championnat. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de notre championnat, c'est qu'il y a de plus en plus de prétendants et ça, c'est bien."

La bonne influence ou non du Mondial

Les enjeux seront encore plus importants cette saison pour les Toulousains, pour tenter de reconquérir leurs titres (Top 14 et coupe d'Europe) et parce qu'il y aura derrière le Mondial en France. Pour le consultant rugby de France Bleu Occitanie, Philippe Gleyze, cette grande échéance risque d'avoir des influences différentes selon les joueurs de l'équipe, avec des avantages et des inconvénients.

"Ça va être le moment ou on va réparer les petits bobos pour les meilleurs joueurs, pour ceux qui sont sûrs d'être à la coupe du monde 2023. Donc ceux qui ont besoin de se faire opérer de tel ou tel problème récurrent vont le faire. Les meilleurs joueurs vont être difficilement à 100% pendant cette saison, même si on sait très bien qu'ils ne vont pas tricher bien entendu. Après, au chapitre des bonnes nouvelles, il y aura les recrues qui vont tout donner pour montrer au staff qu'il a eu raison de positionner son choix sur eux. Et il y a aussi ceux qui vont vouloir se montrer pour la coupe du monde parce qu'ils ne sont pas sûrs d'y être."

La finale du Top 14 est prévue le 17 juin au Stade de France. La coupe du Monde de rugby, elle, aura lieu en France du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Toulon - Stade Toulousain, coup d'envoi 19h30 jeudi. Match non télévisé mais à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 19h.