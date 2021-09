Première pour Alexandre Perez avec l'USAP : "Je m'en souviendrai toute ma vie"

Il est de ces moments qui, quelque soit le score d'un match, restent inoubliables. Si les supporters font grise mine après le 47 à 3 encaissé par l'USAP, même sur le terrain de Lyon avec une équipe remaniée, il y a un moment dans ce match qui restera gravé. Alexandre Perez n'oubliera jamais en tout cas les mots de Patrick Arlettaz à la mi-temps, lui signifiant que pour la première fois, il allait défendre les couleurs usapistes, chez les grands.

Car Alexandre Perez est un enfant du club, un nouveau jeune usapiste qui rejoint l'équipe première. Depuis ses 13 ans, il porte le maillot sang-et-or. Son apprentissage rugbystique avait été fait avant à l'ESC-Bac-Asp (Espira, Baixas, Peyrestortes). Depuis son enfance, il fréquente les tribunes d'Aimé Giral. "Pour moi, ça a toujours été une très grande fierté de porter le maillot de l'USAP, explique Alexandre Perez, le porter avec l'équipe première a toujours été un rêve. Je suis du département, c'est une immense fierté, je vais voir les matchs de l'USAP depuis tout petit à Aimé-Giral, alors faire un bout de match avec l'équipe une est exceptionnel et je me souviendrai toute ma vie de cette mi-temps là."

Beaucoup d'excitation et un peu de stress

Numéro 21 dans le dos, demi d'ouverture de formation, c'est à l'arrière que le jeune catalan a fait ses débuts. À la mi-temps, il remplace Jean-Bernard Pujol. Son entrée sur le terrain se fait donc plus tôt que prévu : "Je ne m'attendais pas forcément à rentrer directement à la mi-temps. Patrick (Arlettaz) vient me voir dans le vestiaire et me dit que j'allais rentrer en 15. C'est un poste que je connais moins, je joue d'habitude à l'ouverture. Du coup, j'ai ressenti beaucoup d'excitation, un peu de stress, mais je n'ai pas eu trop le temps de me poser de questions et de réfléchir, mais j'ai eu hâte que le coup d'envoi de la deuxième mi-temps arrive."

Les quarante minutes d'Alexandre Perez restent positives sur le plan personnel. Le jeune catalan n'a pas eu l'air bridé ou sur la retenue ballon en main. Il n'y a pas eu de faute en défense, non plus. Le bon coup aurait pu être réussi sur sa tentative de "50-22" mais son coup de pied a fini de peu directement en touche. "Je n'ai pas l'habitude de jouer en 15, c'était compliqué de commencer directement en Top 14 sans avoir beaucoup d'automatismes à ce poste avec la vitesse, le niveau et les nouvelles règles concernant le "50-22". C'était compliqué mais je ne me suis pas posé de questions, j'ai joué comme je l'ai toujours fait. Je suis assez content de cette première, je pense que ça s'est assez bien passé, malgré la défaite et le score un peu lourd."

Tout va plus vite

Vice-champion de France avec les espoirs la saison dernière, Alexandre Perez a pu mesurer en quarante minutes l'immense écart avec le Top 14, surtout face aux monstres lyonnais : "Je m'attendais à quelque chose de très difficile avec beaucoup de vitesse mais en arrivant sur le terrain tu t'en rends vite compte. C'est encore pire que ce que je pensais. Tout va plus vite : les impacts, le jeu pied, les passes, c'est assez impressionnant. C'est vraiment le haut niveau et en plus jouer contre une équipe du haut de tableau, c'est impressionnant et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de ce match face à Lyon."

Comme tous les jeunes qui débutent chez les grands, Alexandre Perez a forcément envie de vite revenir et, comme tous, ces premières minutes lui ont montré l'énorme travail à accomplir pour atteindre le haut niveau. Samedi à Lyon, l'USAP, aussi, a de toutes façons pu constater l'écart qui la sépare d'une équipe du haut de tableau.