Première réussie pour l'USAP en match de préparation

Perpignan, France

Premier match de la saison réussi pour l'USAP. Devant 5.000 spectateurs au stade Aimé Giral, les Perpignanais se sont imposés 21 à 14, en match amical, contre Montauban, grâce à trois essais.

De quoi satisfaire l'entraineur, Gérald Bastide, même si tout n'a pas été parfait. _"_C'est un bon départ, on a franchi la première marche. C'est une bonne base même s'il reste encore pas mal de travail. La liaison attaque-défense a été performante et puis la volonté des joueurs à faire vivre le ballon après avoir franchi, c'était bien. La qualité des soutiens qui sont venus se proposer autour du porteur de balle nous a permis d'avoir de grandes avancées." Le talonneur Charles Géli trouve lui aussi cette victoire "encourageante" avec "quelques belles actions" et un apport important des jeunes joueurs.

"Cela fait toujours du bien de gagner ici"

De son côté, le troisième ligne Karl Chateau savoure mais reste prudent. "Même si ça ne compte pas, ça fait toujours du bien de gagner ici. Cela va nous servir de base pour le travail des prochaines semaines. _Après, l'an dernier, en préparation, on a gagné deux matchs sur deux et à la fin on sait ce qu'il s'est passé donc c'est vraiment contre Béziers lors du début du championnat que l'on saura si on est prêt_."

A noter tout de même la sortie sur blessure à l'épaule, de Pierre Lucas et Jean-Bernard Pujol. Prochain rendez-vous pour les Catalans, vendredi prochain à Bayonne pour le deuxième et dernier match de préparation, avant leur grand début en ProD2, le 22 août contre Béziers.