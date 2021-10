Premières minutes en pro pour le talonneur toulousain Ian Boubila ?

Face à la pénurie de talonneurs, le staff du Stade Toulousain devrait par la force des choses lancer des jeunes lors des échéances à venir. On pourrait voir de nouvelles têtes dans les semaines qui viennent, et notamment celle de Ian Boubila

Le Stade Toulousain sera privé de 11 internationaux français ce dimanche pour la neuvième journée de Top 14 à disputer sur la pelouse du Racing 92. Ce qui va offrir du temps de jeu à certains qu'on a peu ou pas du tout vu en professionnel sous le maillot du Stade Toulousain.

Delibes dans le groupe, quel talonneur contre le Racing ?

Chez les talonneurs, Ugo Mola et son staff doivent faire sans Peato Mauvaka et Julien Marchand, tous deux à Marcoussis. Le troisième dans la hiérarchie, Guillaume Cramont, sera trop juste après sa blessure. Voilà qui pourrait offrir les premières minutes en professionnel au jeune Ian Boubila. Né en 2002, le jeune talonneur est arrivé de Montauban en Cadets au Stade Toulousain. Si Rodrigue Neti peut jouer à ce poste de talonneur, il est possible pendant cette fenêtre internationale de voir donc les jeunes Espoirs du Stade Toulousain prendre un peu de temps de jeu contre le Racing ou Perpignan.

Joe Tekori, dont la suspension a été réduite, pourra lui postuler en deuxième ligne. Chez les arrières, on devrait voir pour la première fois cette saison Dimitri Delibes (cinq matches de Top 14 joués l'an dernier pour quatre essais). Sofiane Guitoune pourrait également faire son retour dès ce dimanche. Depuis trois semaines, il a repris les séances collectives.

à lire aussi Top 14 : le président du Biarritz Olympique dénonce la réduction de sanction pour Iosefa Tekori

Le Racing 92 récupère trois joueurs

Si Toulouse ne récupère aucun des 11 joueurs partis à Marcoussis, les Franciliens eux rentrent trois internationaux : Ibrahim Diallo, Bernard Le Roux et Donovan Taofifenua ont retrouvé leur club ce jeudi et seront donc à disposition du staff pour la rencontre de dimanche.