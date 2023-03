Près de 30.000 billets vendus pour Toulouse-Bulls

Affiche inédite et historique dimanche au Stadium avec ce huitième de finale de Champions Cup entre Toulouse et les Bulls. On devrait passer la barre des 30.000 spectateurs pour l'occasion.

Le Stadium sera copieusement garni ce dimanche pour le huitième de finale entre le Stade Toulousain et les Bulls. Près de 30.000 billets vendus Pour cette affiche inédite entre le quintuple champion d'Europe et la franchise sud-africaine, la barre des 30.000 spectateurs devrait être franchie. Le club est proche de cette barre au niveau des billets vendus ce jeudi, à trois jours de la rencontre. Le Stade Toulousain a vu revenir ses internationaux mardi à l'entraînement. En plus des absents longue durée, Charlie Faumuina, Sofiane Guitoune et Ange Capuozzo manquaient à l'appel. Arthur Retière et Dorian Aldegheri, eux, se sont entraînés normalement. De leur côté, les Bulls ont profité des installations du Colomiers Rugby depuis le début de la semaine.