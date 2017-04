Présidentielle : encadrement, joueurs, et supporters de l'ASM doivent s'organiser pour voter

La carte d'électeur dans une main, le billet pour la demi-finale dans l'autre, les supporters de l'ASM seront nombreux dans les bureaux de vote très tôt ce dimanche matin. Avant d'aller encourager les Clermontois à Lyon contre le Leinster...

C'est un dimanche pas tout à fait comme les autres. Car deux événements majeurs vont se télescoper. Le premier tour de l'élection présidentielle, et la demi-finale de la coupe d'Europe de rugby à Gerland entre l'ASM et le Leinster. "On va s'organiser, c'est normal car c'est important, et j'imagine que les joueurs vont anticiper" explique l'entraineur Franck Azéma. Car l'équipe se rendra à Lyon ce samedi. Et pour participer au scrutin, le staff et les joueurs concernés devront donc voter par procuration.

Procuration pour le staff et les joueurs

"Ce sera fait" pour le troisième ligne Alexandre Lapandry, qui ne souhaite pas dévoiler ses opinions politiques, "non je ne préfère pas en parler...".

Dans une semaine 1er tour de l'élection présidentielle et demie de coupe d'Europe. Ça va être impossible de ne penser qu'à l'ASM et au match — Aurélien ASM (@AurelASM) April 16, 2017

Pour les supporters, il y a deux écoles. "Je vais voter par procuration" explique Dominique, "c'est important, car des gens se sont battus pour le droit de vote, pour moi, ce sera une procuration, mais je vote". D'autres passeront bien par l'isoloir, avant de prendre la route. C'est le cas de Jacotte, supportrice inconditionnelle de l'ASM. "On ira voter avant de partir, on habite juste au dessus de Clermont, on y sera à l'ouverture du bureau, et ensuite on partira à Lyon pour faire la fête".

"Le premier bulletin dans l'urne avant de partir, et le second pour l'ASM..." Christian, supporter clermontois

"Moi, je vais partir vers 9h30, j'irai voter avant, c'est juste à côté de la maison", a prévu Christian, fidèle parmi les fidèles, qui espère une victoire de l'ASM... en comptant sur les voix de la Yellow Army.

