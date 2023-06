Prévention santé pour seniors : la Poste diversifie ses services en Haute-Garonne

La Poste forme depuis trois ans des personnes âgées, parfois isolées à utiliser une application pour évaluer sa perte d'autonomie. En partenariat avec le CHU de Toulouse et le département de la Haute-Garonne. Les plus de 60 ans sont invités à télécharger l'application Icope , pour évaluer leur vision, mobilité, audition, mémoire, état nutritionnel et moral. Les données sont analysées par le CHU, en cas de mauvais résultats une consultation peut être programmée.

"Ça fait partie de notre histoire"

Pour la CGT notamment, ce n'est pas le rôle du facteur, mais "ça fait partie de notre histoire, être au plus près de nos clients en confiance", répond sur France Bleu Occitanie Rachel Simonet, la directrice opérationnelle de la branche services, courrier, colis de la Poste.

Un nouveau service (comme le portage de médicaments, de plateaux repas, la visite de personnes âgées par exemple), qui vient compenser la perte d'activité de la Poste, "en 15 ans on a perdu trois fois notre volume de courrier, pour autant le facteur continuer de passer tous les jours", rappelle Rachel Simonet. Ces nouveaux services représentent la moitié du chiffre d'affaires de la Poste. La Poste recrute entre 300 et 400 personnes en Occitanie.

Une infirmière libérale : "ça me rajoute du travail"

Sylvie, une auditrice de l'Union a interpellé la directrice opérationnelle : "Je suis infirmière libérale, responsable de ce que je donne aux patients et je vais devoir vérifier ce que la Poste emmène aux patients. Quand il y aura une modification du traitement, il faut en plus préparer un pilulier, ça me rajoute du travail."

"Sur le pilulier je ne pourrai pas répondre à Sylvie, je n'ai pas ce détail là, mais ce service permet aux personnes ne pouvant pas se rendre en pharmacie, de recevoir leur traitement", a répondu Rachel Simonet.