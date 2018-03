Mont-de-Marsan, France

Ce soir vendredi en direct sur France Bleu Gascogne, après « Les têtes à packs », le magazine hebdomadaire du rugby, Dax reçoit Carcassonne pour un match qui sera décisif en vue du maintien des rouges et le Stade Montois se déplace à Vannes. Prise d’antenne 19h30, rencontres à 20h.

Dax vs Carcassonne, combat pour la survie © Maxppp - Paul Boyer

Dax joue son destin ou peu s’en faut à domicile face à Carcassonne. Les dacquois sont 15è et premiers relégables, les audois sont 14è, 3 points de mieux au profit des languedociens, premiers sauvés pour l’heure. Les dacquois ont foultitude de blessés, les carcassonnais viennent en version commando. C’est une rencontre à huit points qui de dessine. Le match qui peut sauver une saison en cas de succès. C’est une bataille ans merci, pour la survie, qui s’annonce sur la pelouse de Maurice-Boyau. Les dacquois viennent de concéder un quatrième revers consécutif. La situation devient préoccupante pour les landais. Une victoire permettrait aux thermalistes de dépasser à nouveau Carcassonne et de quitter la zone rouge. Valeureuse en conquête et très joueuse au large, l’USD a des atouts à faire valoir. Question statistique, Carcassonne, en 16 confrontations, l’a emportée à 11 reprises, pour 2 matches nuls et 2 défaites seulement.

Lle Stade Montois pour ambitionner une demi- finale © Maxppp - Michel Clementz

Mont-de-Marsan pour sa part sort à Vannes. Les montois 2è ont un point d’avance sur Montauban, 3è, qui reçoit Angoulême. Les bretons sont 13è mais cette équipe est dure au mal et difficile à manier sur son terrain. Les montois seraient inspirés de faire l’impossible pour s’imposer, la place de demi- finaliste se joue peut être sur cette rencontre. Le Stade ensuite va recevoir Grenoble, aller à Bayonne et accueillera Perpigna, que du très lourd!