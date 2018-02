Mont-de-Marsan, France

Y’a match ! Assurément ! Un sacré choc entre deux équipes qui se connaissent sur la couture du short. Et sont deux habituées des phases finales. Deux clubs qui ambitionnent de jouer le dernier tableau, voir plus... la montée. Deux équipes solides, rouées aux luttes âpres de la Pro D2. Les montalbanais, finalises malheureux face à Agen la saison dernière, sont aux avants postes. Les montois qui sont tombés en demie à Aurillac, eux aussi, visent le dernier carré. Avec deux points d’écart entre les deux clubs ce qui se joue ce jeudi soir c’est possiblement une place dans le duo de tête à l’issue de la course ce qui permet d’éviter les barrages et de recevoir, avantage non négligeable, pour la demi-finale. Mais Montauban comme Mont -de - Marsan pour ce faire doit aussi regarder dans le rétroviseur et tenir à distance la meute de poursuivants qui ont de l’appétit. Grenoble, 4è, est à sept longueurs du Stade. Les dauphinois qui demain reçoivent Dax, l'USD en bas de classement. Les montois savent ce qu‘ils doivent faire. Ne pas céder! Deuxième meilleure défense, septième attaque, les montalbanais viennent à Boniface pour tenter de faire craquer des gascons qui jusqu’alors l’ont toujours emporté sur leur pré. Montauban, qui s’est imposé à huit reprises à l’extérieur. Mais meilleure attaque, deuxième défense, les montois peuvent réaliser un coup somptueux. A l’aller, lors de la 6è journée, le Stade était tombé à Sapiac, battu 28-12. Mais tout est à réécrire dans un championnat fou et incertain.