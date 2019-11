Pro D2 : Biarritz face au défi Provence Rugby pour rester "dans les six"

Biarritz, France

Winter is coming (l'hiver arrive). Cette célèbre citation popularisée par la série Game of Thrones sert d'avertissement aux héros du programme, comprenez : préparez-vous, l'hiver sera long, et dur. La recommandation pourrait-être également valable pour le Biarritz Olympique, qui reçoit Provence Rugby ce vendredi soir à Aguiléra (20h).

Aériens en début de saison, même si tout n'était pas parfait sur le terrain (les changements de l'inter-saison sans doute), les Biarrots profitaient du travail de leur pack, de la préparation physique effectuée durant l'intersaison et de la qualité des lignes arrières pour faire la différences. Sauf qu'après la huitième journée, après avoir renversé Béziers à Aguiléra, la donne a changé du côté de Biarritz. Des blessés, l'arrivée du froid sur la cité impériale mais surtout trois semaines de pluie, et les résultats se sont déréglés. Le principal marqueur de cette baisse de régime pour le BO ?

Se rassurer sur les bases

Parce que ce n'est pas facile de contrôler le ballon quand il pleut. Comme il est plus difficile d'avancer lorsque devant il y a un déficit de puissance (blessures de Hewitt et Houston). Un manque qu'a tenté de combler le BOPB, avec les arrivées de Steffon Armitage, Evan Olmstead et Callum Wilson. Et si la qualité des deux premiers est indéniable, leur apport important dans les rencontres qu'ils ont joué jusqu'à présent, ils ne s’entraînent dans le groupe que depuis quelques semaines, encore moins pour le troisième joueur. Trop peu pour s'insérer idéalement dans le système de jeu exigeant que veut mettre en place le duo Nadau-Sowerby.

Réussir à se discipliner, tout en gardant la combativité, en réglant la conquête et en retrouvant la créativité qui transpirait de cette équipe en début de saison ? Ce sont en tout cas les objectifs qui animent les co-entraîneurs biarrots. Même s'ils confessent qu'il faut que l'équipe s'adapte, apprenne à maîtriser les éléments, les temps forts, faibles et les moments de pression-occupation, et ce le plus rapidement possible, au risque de passer un hiver rigoureux et violent, qui pourrait laisser des traces sur la suite de la saison. D'autant que le nouveau bloc de matches en décembre sera un tournant de cette saison, avec les déplacement à Perpignan et Colomiers, et la réception de Grenoble.

Bertrand Guiry de retour

Capable du pire comme du meilleur, Provence Rugby arrive à Aguiléra avec la volonté de réaliser un coup. Car, depuis leur premier match de la saison et une large victoire contre Mont-de-Marsan (12-42), ils n'ont pas remporté un match en déplacement. Malgré tout, Aix reste un adversaire accrocheur, qui connait les mêmes difficultés que le BO, notamment concernant l'adaptation à l'hiver. Sur ce troisième bloc de la saison, les Provençaux affichent un bilan de deux défaites : à Carcassonne (19-10) et Aurillac (39-6), pour une victoire sans toutefois briller face à Nevers (15-8).

Dans les rangs d'Aix, Bertrand Guiry va faire son retour à Aguiléra. Non conservé par le BO en juin, après quatre saison et 98 matches sous la tunique Rouge et blanc, le troisième ligne a su rebondir dans le club aixois. "Je suis content de revenir avec mon nouveau club, de revoir mes anciens coéquipiers. Ce sont plein de bonnes ondes", a-t-il ainsi confié à Sud Ouest.

Biarritz / Provence Rugby, 12e journée de Pro D2, vendredi 22 novembre à 20h00

▶ A vivre en intégralité dès 19h55 sur France Bleu Pays Basque

La conférence de presse a tourné court ce vendredi à Biarritz. Le staff et les joueurs n'ont pas souhaité évoquer le match à venir, arguant du fait que France Bleu Pays basque se soit fait l'écho d'une altercation entre Shaun Sowerby l'entraîneur des avants et Victor Delmas, le pilier dont on a appris cette semaine le départ du club, direction Colomiers. France Bleu Pays basque est pourtant le seul média depuis un mois à assister aux conférences de presse réglementaires du Biarritz Olympique.

Les compos

Biarritz Olympique : X. Lucu – G. Stark, I. Perraux, C. Wilson, Y. Artru– (o) W. Du Plessis, (m) J. Hart – D. O’Callaghan, S. Armitage, S. David – E. Olmstead, H. Backhouse – G. Millar, E. Levi, T. Synaeghel.

Provence Rugby : F. Massip – A. Charlat, R. Sola, J. Butotu, T. Zambelli – (o) L. Munro, (m) N. Bézy – B. Guiry, J. Edwards, G. Annetta – G. Fabbri, J. Mondoulet – Y. Montes, H. Forbes, O. Ishcenko.