Le FCG doit bien commencer 2018. Pour leur premier match de l'année les rugbymen grenoblois s'en vont à Massy vendredi soir. Grenoble est à la recherche de son second souffle après avoir terminé la première partie de saison sur les rotules et à la 4e place du classement de Pro D2, toujours en course pour la montée mais en difficulté à l'extérieur ces derniers temps, les rouge et bleu doivent se relancer. Massy est 12e.

Écoutez le match dès 20 heures sur France Bleu Isère

Commentaires d'Antonin Kermen et Julien Morin.

La composition des équipes

Les rencontres de la 18e journée de Pro D2

Le classement avant la 18e journée

