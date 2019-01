Pro D2 : 1re place anecdotique pour Bayonne, mais pas la victoire contre Montauban (21-16)

Bayonne, France

L’Aviron a tremblé lors de la 17e journée de Pro D2, mais la forteresse a tenu. Le stade Jean-Dauger reste imprenable cette saison, malgré le piège tendu par des Montalbanais revanchards et revigorés.

"Leader en janvier ? C'est comme avoir 18 au bac blanc"

Bayonne a su repartir sur de bons rails en cette année 2019 pour s’imposer (21-16) après avoir été mené. Un succès qui permet aux ciels et blancs de reprendre la 1re place à Nevers son prochain adversaire. Anecdotique pour les ciels et blancs, à l'image de l'ailier Julien Jané : "Leader au mois de janvier c'est comme avoir 18 au bac blanc... ça ne sert à rien !"

Julien Jané, ailier de l'Aviron Bayonnais, a été sacré homme du match © Radio France - Thibault Vincent

Ce match de reprise, après 3 semaines de pause, en revanche va faire du bien. Les ciels et blancs craignaient un match piège. A raison. "C'est compliqué après une si grosse coupure, c'est un peu des matchs pièges".

Surtout face à un Montauban, incisif, transfiguré après son mauvais début de saison, qui a réalisé « l’un de (ses) 2 ou 3 meilleurs matchs », selon l’arrière Jérôme Bosviel. _"_On a commencé un peu notre histoire en allant gagner à Montauban (14-25 le 4 novembre), note l'entraineur adjoint bayonnais Eric Artiguste, donc je pense qu'ils étaient revanchards".

Secoués, les Bayonnais ont su réagir avec caractère

Pris à la gorge, malgré 5 bonnes premières minutes, les Bayonnais battus par leur ancien coéquipier Pierre Sayerse sur la première attaque montalbanaise (3-7, 7e minute) ont été secoués, dominés par l'envie des Tarn et Garonnais et poussés dans leurs retranchements.

Eric Artiguste, entraineur adjoint de l'Aviron Bayonnais, a le sourire en conférence de presse après la victoire face à Montauban (21-16) © Radio France - Thibault Vincent

Mais les hommes des bords de Nive ont sur se montrer patients et profiter des fautes adverses pour revenir dans le match. Profitant des ballons portés et d'une bonne alternance, ils reviennent à hauteur de Montauban à la pause (10-10). Plus appliqués, forts d'une meilleure conservation en seconde mi-temps, l'Aviron finit par se détacher et s'imposer (21-16).

"Ca nous fait grandir"

"On a pas flanché (...) des matchs comme cela ça nous fait grandir, se réjouit Eric Artiguste, au niveau du caractère on commence à exister." "On a montré un peu plus de maturité", confirme Julien Jané.

Du caractère et de la maturité, il en faudra jeudi 17 janvier en ouverture de la 18e journée. Bayonne, nouveau leader, se rend sans pression mais attendu de pied ferme chez celui qu'elle a dépossédé de son trône, Nevers.