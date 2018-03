L'Aviron Bayonnais récupère plusieurs élements clés avant la réception de Mont-de-Marsan ce dimanche 25 mars (14h15) en clôture de la 28e journée de Pro D2. Mais les ciels et blancs ont encore perdu des forces vives la semaine passée à Angoulême et devraient jouer avec une paire de centre inédite.

Bayonne n'a plus grand chose à espérer dans cette Pro D2 à 3 journées de la fin. A moins d'un miracle les joueurs de l'Aviron ont déjà dit adieu aux phases finales. Le maintien lui est déjà assuré mathématiquement. Ils ont toutefois leur honneur à sauver, qui plus est ce dimanche à domicile face à leur public contre un Stade Montois qui leur a infligé une défaite humiliante fin novembre (68-15). L'envie également de retrouver ensemble du plaisir à jouer, tout en faisant face à la tempête extra-sportive qui affecte tout le groupe et tout le club.

Retours de Taufa, Orlandi, Latimer, Tisseron et Laveau

Dans ce blizzard qui souffle sur Jean-Dauger depuis plusieurs semaines déjà, la moindre bonne nouvelle est perçue comme une éclaircie salvatrice. Le retour de 6 joueurs cadres à l'entrainement cette semaine fait partie de ces rayons de soleil. A commencer par Toma Taufa (genou) et Juan Pablo Orlandi (mollet), les deux piliers droits de métier dont les absences, nécessitant le dépannage de fortune à droite de la part du gaucher Aretz Iguiniz, ont coincidé avec la série de défaites en cours de l'Aviron (3 revers consécutif). Une décision quant à la participation des deux n°3 dimanche sera prise ce vendredi.

Même légère incertitude en ce qui concerne les ailiers Martin Laveau et Julien Tisseron. Les deux meilleurs marqueurs d'essais bayonnais ont repris l'entrainement. Ils n'ont pas paru en difficulté, mais le staff préfère ne pas prendre de risque avant d'annoncer leur participation. En ce qui concerne Tisseron, il pourrait même dépanner au centre pour pallier la cascade de blessures (Thiéry, Muscarditz, Robinson). Le 3e ligne all-black Tanerau Latimer devrait lui aussi postuler pour la rencontre face à Mont-de-Marsan. Enfin, le demi-de-mêlée Guillaume Rouet, de retour de sélection (Espagne) réintègre le groupe.

PJ Van Lill et Antoine Battut forfaits

Mais rien est jamais parfait dans le ciel bayonnais où les nuages remplacent rapidement le soleil. Après Benjamin Thiéry (cheville) et Ramon Ayarza (genou), sortis prématurément face à Angoulême, c'est PJ Van Lill qui a fait les frais du dernier déplacement en Charentes. Le puissant 3e ligne centre ou 2e ligne s'est fait une élongation et s'ajoute à la longue liste des forfaits. Annoncé sur le retour, le 3e ligne Antoine Battut ne sera pas non plus remis pour la réception des Montois.

► Aviron Bayonnais / Mont-de-Marsan, 28e journée de Pro D2, dimanche 25 mars à 14h15. Match à vivre ♫ en intégralité sur France Bleu Pays Basque dès 13h45