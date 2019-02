Pro D2 : à Biarritz, le SA XV paie la note (48-22)

Angoulême, France

L'indiscipline. C'est le mal du SA XV cette saison. Comme à domicile, le week-end dernier contre Bourg-en-Bresse, les joueurs charentais ont vu l'arbitre mettre la fin à la poche. Deux cartons jaunes et deux rouges la semaine dernière, trois jaunes vendredi. Résultat, 20 minutes en infériorité numérique, puisque l'un des cartons a été donné en même temps à un Biarrot. 20 minutes qui ont fait passer le score de 27-22 à 41-22, les Basques profitant des espaces pour inscrire deux essais du bouillant Leone Ravuetaki.

Dos à dos à la pause

D'autant plus dommageable, que les Angoumoisins avaient fait jeu égal en première mi-temps avec les Biarrots. Agressifs en défense, autour de leur troisième ligne, soutenus par la botte d'un impérial Dorian Jones, ils étaient rentrés aux vestiaires à la pause sur à 17-17, après un essai opportuniste de Sébastien Lauhlé à la sirène. Un essai qui récompensait la bonne première période du SA XV, qui avait tout de même encaissés deux essais, après une longue séquence basque, et un ballon porté.

Mais le tournant du match, outre l'indiscipline, allait intervenir à la reprise. Une invraisemblable action de jeu, longue de 4 minutes, dans laquelle le SA XV mourrait à un mètre de la ligne basque, après un coup d'envoi récupéré, et une percée de Lauhlé. Avant de commettre un en avant au moment de marquer, et d'encaisser un essai de 100 mètres, par, déjà, Ravuetaki.

Malgré une réaction, et un essai de l'ancien biarrot Arnaud Héguy derrière un ballon porté, le SA XV avait laissé passer sa chance. Et allait donc céder à l'indiscipline, lorsque M.Datas leur infligeait trois cartons jaunes, à Zauri Tevdorashvili (fautes répétées, 46e), Rynard Landman (bagarre générale, 58e), et le dernier, sévère, à Joel Sclavi, coupable d'avoir attrapé, sans pour autant mettre d'intensité, le col d'un adversaire (61e). Derrière, donc, les Biarrots déroulaient, punissait leurs adversaires sur les ballons de récupération, et marquaient même un ultime essai ,anecdotique, à la sirène, par Bertrand Guiry. Cruel.

La fiche du match

Biarritz 48-22 Soyaux-Angoulême

A Biarritz (stade Aguiléra)

Arbitre : M.Datas

Biarritz : 6 essais de Tawalo (21e), Peyresblanques (35e), Ravuetaki (44e, 64e, 67e), et Guiry (80e) ; 6 transformations de Bernard (22e, 36e, 45e) et M.Lucu (65e, 68e, 80e) ; 2 pénalités de Bernard (12e, 47e)

Soyaux-Angoulême : 2 essais de Lauhlé (41e) et Héguy (59e), 4 pénalités de Jones (5e, 9e, 26e, 38e).