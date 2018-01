Bayonne, France

Seulement 9e du classement général, à équidistance des qualifiables pour les phases finales (-11 points) et de la zone de relégation (+9 points), l'Aviron Bayonnais est pile dans le ventre mou de la Pro D2. Et très loin de son objectif du début de saison : finir dans les 6 premières places. Une ambition pourtant toujours réalisable à condition de réaliser un début d'année 2018 tonitruant et donc de s'imposer à Dax, ce vendredi 5 janvier, lors de la 18e journée.

L'objectif c'est de voir si l'on peut basculer sur une fin de saison différente. Partout où l'on ira il faut espérer des points, il faut faire ce qu'il faut pour aller les chercher, pour essayer de faire un exploit, ou voir si on va continuer à se battre pour le maintien. Ça va basculer là, sur les 3 matchs à venir — Jean-Jo Marmouyet, 3e ligne de l'Aviron

"A partir de maintenant tous les matchs seront décisifs"

Pas simple chez des Dacquois accrocheurs à domicile, où ils restent sur une belle victoire au panache contre Biarritz (19-16), qui ont besoin de points pour prendre leurs distances avec la zone de relégation, et seront forcément revanchards après la débâcle subie au match aller à Bayonne (51-15). Mais l'Aviron, qui reste sur 2 défaites, pourra s'appuyer sur sa belle prestation à Grenoble (28-23) lors du dernier match de 2017 où les ciels et blancs ont fait trembler l'un des cadors du championnat.

Les vacances ont fait du bien, on avait besoin de couper après ce début de saison chaotique. Il y avait de l'enthousiasme (à la reprise de l'entrainement, ndlr), je pense que le match de Grenoble, même si il n'est pas abouti, même si on aurait pu faire un peu mieux, ce point de bonus, le contenu du match aussi, ont généré un peu d'enthousiasme (...) A partir de maintenant tous les matchs seront décisifs (...) C'est un bloc qui est jouable — Vincent Etcheto, entraineur des trois-quarts

► Dax / Aviron Bayonnais, 18e journée de Pro D2, vendredi 5 janvier à 20h. Match à ♫ sur France Bleu Pays Basque dès 19h30

Les compositions d'équipe : Du Plessis et Laveau partants, pas de changement devant

Dax : Cachet - Bureitakiyaca, Ropiha, Klemenczak, Justes - (o) Berchesi, (m) Pic - Taofifenua, Meron, August - Tuineau, Ternisien - Faanunu, Delonca, David. Remplaçants : Blanchard, Choinard, Maurens, Liebenberg, Bau, Devade, Chiappesoni Restano, Drean

