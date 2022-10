Pro D2 : "On a fait le match parfait à l'extérieur", les déclas de Sauveterre et de Clarkin après Montauban

Le Biarritz Olympique a-t-il enfin lancé sa machine ? À Montauban ce jeudi 6 octobre pour la reprise, après une une semaine de pause , les Biarrots ont rendu une copie plus que convaincante, probablement leur meilleure depuis le début de la saison. Autour d' une charnière expérimentale Aurrekoetxea - Germain séduisante et d'un infatigable Johnny Dyer, véritable poison dans les rucks, Biarritz a construit un succès fondateur pour la suite de la saison (46-32) . Première victoire à l'extérieur pour les coéquipiers de Guy Millar, qui plus est à Sapiac, où le BO se casse les dents depuis 2004. Surtout, Biarritz a donné l'impression d'avoir su prendre le match par le bon bout, et de le tenir une grande partie de la rencontre, même si Montauban a aussi eu ses temps forts .

De quoi construire pour la suite, Biarritz a montré une confiance en soi qu'on ne lui connaissait pas encore cette saison, même s**'il y a encore du travail en terme de discipline** (2 cartons jaunes reçus).

Ils ont dit

Thomas Sauveterre, talonneur de Biarritz : "C'est satisfaisant parce que c'est un objectif qu'on s'était donné en début de semaine. Une victoire ici, c'est un truc historique. Jamais on n'avait gagné ici, donc on avait un gros challenge à relever pour bien commencer ce bloc. C'est chose faite. On espère que ça va nous lancer pour la suite. On a su exploiter presque toutes les erreurs de Montauban. On a fait le match parfait à l'extérieur, même si on a été brouillon par moments, et qu'on n'a pas eu beaucoup de possession. Par contre, nous, on a réussi à capitaliser sur toutes leurs fautes.

Sur la défense des ballons portés (trois essais encaissés dans ce secteur) : À Montauban, on savait que c'était très costaud. On aurait pu essayer de les contrer un peu plus en l'air. On a réussi à trouver quelques solutions en les écroulant en fin de seconde mi-temps. On aurait peut-être dû faire ça plus tôt. Mais oui, de toute façon, on savait qu'ils avaient plus de densité que nous et que si on était en retard sur certains points, on allait charger. Donc oui le gros point noir, c'est la défense des ballons portés.

On regardait tous dans la même direction, on était en mode soldat. On fait le match parfait à l'extérieur.

Malgré l'indiscipline, c'est vrai que sur ce match, on sentait qu'on regardait tous dans la même direction, on sentait qu'on était soudé. Sur le premier bloc, on avait beaucoup de joueurs qui parlaient. On était tous à parler sur le terrain. Là, on écoutait vraiment le leader, on était en mode soldat. C'est bien, quand en plus on prend le score, on a des bonnes sensations, on est en confiance. Même quand c'est des moments un peu faibles, on a quand même cette confiance. On sent que le collègue est à côté, qu'il ne va rien lâcher. Donc c'est un match à mon avis qui peut être très fondateur pour nous."

Matthew Clarkin, directeur sportif de Biarritz : "_Avec cette nouvelle charnière, on est très satisfait. Kerman Aurrekoetxea et Baptiste Germain ont mis en place parfaitement la stratégie et la plan de jeu, c'est très positif. Il faut que ça se concrétise dans les semaines à venir. C'est ça qu'on cherche un peu à tous les postes, on veut des joueurs qui sont déjà au service de l'équipe. Mais une fois que l'équipe avance et met des choses en place, ils ont aussi les qualités pour s'exprimer individuellement. Donc je pense qu'ils ont parfaitement joué le coup. Et donc j'ai vu deux jeunes garçons qui ont levé la main et se sont signalés en disant "_voilà, ce qu'on est capable de faire." Et maintenant, on va voir si ça permet de faire avancer la machine.

Baptiste a tous les outils pour jouer 10. C'était une réussite.

Avant de recruter Baptiste, il m'avait beaucoup parlé de sa capacité de jouer en dix. Même si ce n'est pas forcément son poste de formation. Mais c'est un garçon très confiant dans sa capacité de jouer 10. Il a le jeu au pied qu'il faut, on l'a vu, pas simplement face aux perches (10/12), mais dans le jeu courant donc, il a tous les outils nécessaires pour jouer à l'ouverture. C'était une réussite.

C'est une maturité collective, c'est une forme de confiance collective. J'insiste sur le mot "collective" parce que j'ai vu un bloc, j'ai vu une équipe, j'ai vu un état d'esprit, j'ai vu beaucoup de choses qui m'a plu. Mais il y a toujours des détails sur lesquels on va travailler. Mais les fondations de l'équipe étaient là. Donc ça m'a beaucoup plu."

David Gérard, manager de l'U.S. Montauban : "Le match, il ne se joue pas sur cette charnière. Si on regarde, il n'y a pas beaucoup de ballons qui ont dépassé le 10, ils en avaient pas besoin. Par contre, quand on voit le match de Dyer... faut pas chercher plus loin, avec n'importe quel 10 le résultat est le même. Ils ont mis les mecs qu'il fallait et ils ont fait le jeu qu'il fallait.

C'était Noël en première mi-temps, avec un taux d'efficacité hors-normes de leur part. Mais ce qui est chiant, c'est que tu te tues pour leur marquer quatre essais, c'est une dépense énergétique collective monstrueuse. Et en face de toi, c'est une équipe qui a un pragmatisme énorme, qui donne une leçon d'efficacité. On a encore pris trois essais à zéro passes. Alors je ne prends pas en compte la contre-attaque qui est magnifique, mais je ne peux pas, à un moment donné à ce niveau là, pouvoir prétendre en tant qu'équipe à franchir des paliers. On ne peut pas, à un moment donné, encaisser aussi facilement des points.. Encaisser 33 points en première mi temps, c'est impossible."

Biarritz retrouve la première moitié du tableau de Pro D2 avec cette victoire à l'extérieur. Prochain rendez-vous, vendredi 14 septembre, à Aguiléra, contre Agen, pour les 20 ans de la finale 2002 de première division... remportée à l'époque par Biarritz contre les Lot-et-Garonnais.