Pro D2 : à Grenoble c’est la fête du slip !

Grenoble, France

Après chaque victoire, il y a la traditionnelle photo de groupe dans le vestiaire. Un moment que certains joueurs grenoblois ne veulent surtout pas manquer, car c’est pour eux l’occasion de montrer leur plus beau sous-vêtement, aux couleurs du club.

Une mode importée d’Afrique du Sud

Cette histoire débute avec l'arrivée au club cet été de Deon Fourie. Le troisième ligne importe une tendance très sud-africaine, jouer avec un slip un peu particulier. "C’est le slip que l’on porte en Afrique du Sud, pour moi c’est normal. C’est une sorte de maillot de bain, ça évacue bien la transpiration et on peut même prendre la douche comme ça" explique le troisième ligne, aussi efficace en slip dans le vestaire, que dans les regroupements sur le terrain.

Car au soir de sa première victoire avec le FCG, à Carcasonne, Deon Fourie pose fièrement dans les vestiaires uniquement habillé de son slip bleu. L'effet est immédiat, mi-moqueurs, mi-conquis plusieurs joueurs veulent en être, Pierre Gayraud, pas sud-africain pour un sou, mais porté sur les dessous, commence par prêter quelques spécimens qu'il avait dans son placard.

"Il y a de la déconne là-dedans, mais il y a aussi de la cohésion" - Mickaël Capelli, deuxième ligne du FCG

Son compère de la deuxième ligne, Mickael Capelli va, lui, aller plus loin, en passant une commande pour toute l’équipe. Au début de l’hiver une trentaine de slips rouge et bleu débarquent au centre d’entrainement. "Il y a beaucoup de déconne là-dedans" reconnait Mickael Capelli "mais il y a aussi de la cohésion, car si le groupe ne vivait pas bien on ne déconnerait pas ensemble".

Pas peu fier d'avoir lancé une mode au pied des Alpes, Deon Fourie espère maintenant une belle photo de groupe en fin de saison "tout le monde en slip pour la montée en Top 14".