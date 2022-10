Pro D2 : "On a peut-être manqué d'humilité", les déclas de Germain, Perraux et Sowerby après Biarritz - Agen

Un pas en avant, deux pas en arrière. Alors que le Biarritz Olympique avait fait bonne figure à Montauban avec sa première victoire hors de ses bases , il s'est incliné ce vendredi soir à Aguiléra (18-15). .. de la même façon qu 'il avait gagné Sapiac . Une ironie du sort venue gâcher la fête prévue au stade pour célébrer les 20 ans du titre de champion de France de première division de 2002, remporté pour la première fois par Biarritz cette année-là face à Agen.

Après cette 7e journée du championnat de Pro D2, où les deux géants de jadis ont croisé le fer pour la première fois cette saison, force est de constater que Biarritz n'a toujours pas rempli le contrat de constance . Le BO a joué à l'envers contre Agen. A trop vouloir déplacer le ballon , et à vouloir le remonter à tout prix à la main, Biarritz a été souvent pénalisé, et à fait trop d'en-avants pour espérer l'emporter. Les Agenais ont de leur côté réalisé le match parfait à l'extérieur, intraitables en défense, et se nourrissant des fautes du BO. Même l'infatigable Johnny Dyer est resté discret. Déjà une troisième victoire hors d'Armandie pour les Lot-et-Garonnais, qui forcent Biarritz à reprendre sa copie quasiment de zéro.

Ils ont dit :

Baptiste Germain, demi d'ouverture du Biarritz Olympique : " Franchement, je pense qu'Agen est venu faire le match que nous, on a fait à Montauban la semaine dernière. On a fait le jeu mais on n'a pas eu beaucoup d'efficacité. Et c'est vrai que sur certains moments, on les a peut-être pris un peu de haut. Et avec autant de franchissements, on doit absolument aller dans l'en but et ce n'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qui nous coûte trois points de retard à la fin du match.

A la mi-temps, on se dit qu'il faut encore plus accélérer parce qu'on voit que quand on joue, les espaces y sont et on arrive à débloquer des situations. On s'est dit "si on continue à accélérer comme ça, ils ne tiendront pas le rythme" et en plus de ça, ils prennent deux jaunes en deuxième mi temps... Au final, on ne concrétise pas sur cette avance numérique sur le terrain. Ils ont réussi à tenir à 15 à 13. On doit à minima marquer trois ou sept points et repasser devant.

On devait valider l'efficacité, et on ne l'a pas fait.

A Montauban, il n'y a pas eu réellement de jeu, donc c'est sûr que les imprécisions, on a eu moins à en faire. Et c'est sûr que quand on essaie de développer un jeu offensif comme nous, on tente de le faire, il y a des imprécisions. Peut-être aussi qu'à certains moments on jouait un peu trop dans notre camp. On devait valider l'efficacité, et on ne l'a pas fait."

Ilian Perraux, centre du Biarritz Olympique : "C'est un gros coup d'arrêt. Il ne faut pas se mentir, on est passé complètement à côté et personnellement, je pense que toute l'équipe est très déçue. On a manqué de réalisme. Je trouve aussi qu'on a manqué de sérieux. On n'a pas bien attaqué ce match, on les a laissé espérer. Une équipe qui avait un petit peu tourné fait partie des plus dangereuses, avec des mecs qui ont envie de prouver. On les a mis dans le match, on leur a donné confiance. On est très déçus de nous. Et bravo à cette équipe d'Agen.

On est arrivé cette semaine avec trop de confiance

On a réussi en première période à les déséquilibrer en jouant. Mais comme on l'a dit précédemment, c'est l'efficacité qui nous a qui nous a manqué. Peut être un peu de gestion. On savait qu'on avait une charnière qui était joueuse. Ils jouent avec leurs qualités, ils ont bien raison. On a eu des occasions. Après, c'est à nous de les aider aussi à scorer et à marquer des points. C'est plus là dessus qu'on a péché. Le rugby, ça pardonne pas. On a gagné à l'extérieur la semaine dernière. On a arrivé un peu cette semaine avec trop de confiance et Agen nous a ramener sur terre directement."

Shaun Sowerby, entraîneur du Biarritz Olympique : "Dans le sport, tout ce qu'on produit à la fin, il faut clôturer, il faut marquer, il faut être efficace. À Montauban, par exemple, on a peu d'occasions, on marque chaque fois. On met 46 points à Montauban. Sur le début de saison, en efficacité, on est très efficace et du coup, on arrive à gagner quelques matchs. Contre Agen, il n'y avait pas d'efficacité et du coup, le résultat est pour l'adversaire et ça, c'est très frustrant. Mais c'est bien mérité parce que si on peut défendre comme ça pendant 80 minutes à l'extérieur, c'est qu'on le mérite. Nous, on est frustré. On aurait aimé gagner. On va parler de la manière et de tout ça. On n'a pas tué le match, on n'a pas été efficace, on n'a pas marqué sur nos temps temps forts."