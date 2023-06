Pro D2 : Alexandre Ruiz nommé nouvel entraineur de Soyaux-Angoulême

Alexandre Ruiz occupait le poste d'entraîneur adjoint en charge de la défense, des contacts et de la disciplines à Montpellier, avant de rejoindre le SAXV.

Soyaux-Angoulême (SAXV) a officiellement un nouvel entraineur. L'arrivée d'Alexandre Ruiz, 36 ans, a été annoncée ce mercredi matin par le club charentais en tant qu'entraîneur principal. Il signe un contrat de deux ans plus un an optionnel et remplace Vincent Etcheto , qui avait annoncé son départ début mai après trois saisons passées en Charente.

Après avoir arbitré pendant 19 ans au niveau international, Alexandre Ruiz a rangé le sifflet en 2021 pour rejoindre le staff du Montpellier Hérault Rugby (MHR) en tant qu'entraîneur adjoint de Philippe Saint-André en charge de la défense, des contacts et de la discipline.

Un passage par l'UCS

Avant cela, le Biterrois avait connu plusieurs expériences de coach, notamment en conseillant l'Union Cognac Saint-Jean-d'Angély, alors pensionnaire de Fédérale 1, lors de la saison 2017-2018.

Le SAXV, sauvé lors de la dernière journée de Pro D2 , a également annoncé que Fabrice Landreau, ancien coach de Grenoble et de Cognac Saint-Jean-d'Angély, signait en tant que directeur du rugby pour les deux prochaines saisons .