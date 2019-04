Pro D2 : Bayonne relève la tête malgré la défaite à Angoulême (22-18)

Bayonne, France

Bayonne l'a joué à qui perd gagne à Angoulême lors de 28e journée de Pro D2, vendredi 12 avril. L'Aviron s'incline (22-18) pour la 3e fois consécutive, mais prend un bonus défensif très important grâce à une deuxième mi-temps rassurante.

Bayonnais fébriles...

Les ciels et blancs se sont montrés "fébriles" en première période reconnait leur manager Yannick Bru. Pris à la gorge par des joueurs d'Angoulême qui devaient absolument s'imposer pour continuer à rêver de phases finales et qui gardaient en travers le match aller (60-9 pour Bayonne)

Plus offensifs, plus puissants et plus efficaces, dans une première mi-temps hachée et terne, les Charentais ont vite pris les devants en inscrivant 3 essais, dont 2 après des mêlées dans les 10m des visiteurs. Les Bayonnais gardaient la tête hors de l'eau grâce à leur touche, défaillante face à Biarritz 8 jours plus tôt, mais victorieuse à Chanzy (19-8 à la mi-temps)

Puis conquérants et rassurants

La seconde période fût plus chatoyante, dans la foulée d'une équipe basque remontée qui lâchaient enfin les chevaux et mettaient les mains sur le ballon. Une abnégation finalement payante en fin de rencontre pour un Aviron qui aurait pu s'imposer mais se contente d'un point de bonus défensif très important dans le sprint final.

Un point et ce n'est pas tout. Le contenu de la fin de rencontre, récompensé de ce bonus, redonne en effet des couleurs à des Bayonnais bleus pâles avant ce match. Il leur permet également de regarder les Charentais dans les yeux après leurs déclarations guerrières et revanchardes dans la semaine.

Après avoir baissé la tête au soir du derby perdu contre Biarritz, les hommes de la Nive la relève un peu. Ce ne sera pas du luxe dans le sprint final et notamment pour la réception de Massy où l'objectif sera de prendre les 5 points pour assurer la qualification.