Pro D2 : Antoine Battut signe à Bayonne

Antoine Battut, joueur sans club, a trouvé un accord avec l'Aviron Bayonnais. Il a parapahé un contrat de 2 ans ce vendredi 8 septembre en marge de la nette victoire de l'Aviron Bayonnais contre Dax (51-15). Il sera à l'entrainement avec ses nouveaux coéquipiers ciels et blancs dès la semaine prochaine, mais ne fera pas le déplacement à Vannes.

Antoine Battut, troisième ligne montpelliérain © Radio France - Marie Ciavatti

Champion de Pro D2

Formé à Montauban, Antoine Battut a ensuite rejoint le centre de formation de Toulouse, sa ville natale, mais c'est à Auch, avec qui il remporte le titre de champion de Pro D2 2007-2008, qu'il décolle. Revenu à Montauban pour découvrir le Top 14 (2008-2010), il évolue dans l'élite pendant 9 saisons consécutives, via le Racing 92 (2010-2014) et Montpellier (2014-2017).

Le 3e ligne de 33 ans était au chômage depuis que Montpellier a mis fin prématurément et unilatéralement à son contrat en juin dernier (le MHR en a fait de même avec Pierre Spies, Marvin O'Connor, Robins Tchale-Watchou, Joffrey Michel et Akapusi Qera).

Expérience et leadership

Les entraîneurs comptent sur ce gratteur-plaqueur, dans le style de Jean Monribot, qui a quitté les bords d'Adour à l'intersaison pour rejoindre ceux de la rade de Toulon, pour amener son expérience et son leadership au sein du pack de l'Aviron.

Après une fin de saison dernière interrompue prématurément fin avril (blessure au dos), Antoine Battut arrive dans un club bayonnais qui a raté son début de saison de Pro D2 et qui est confronté à une hécatombe en 3e ligne, avec la fragilité récurrente de son flanker All Black Tanerau Latimer, et les blessures de Marmouyet (côtes), Beattie (mollet) et Graham.