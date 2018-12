Pro D2 - Après deux défaites, Brive a un impératif de résultat contre Bourg-en-Bresse

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive est attendu au tournant. Après deux défaites de suite, les rugbymen brivistes accueillent Bourg en Bresse, ce vendredi soir à 20h, pour la 15e et dernière journée de la phase aller de Pro D2. Le CAB est dans les clous, à mi-saison, pour disputer les phases finales en mai prochain. Mais il doit impérativement se relancer contre un mal classé pour ne pas être distancé par les équipes de tête.

Brive doit gagner pour réduire l'écart en haut

Si bien que la victoire est impérative, de préférence avec le point du bonus offensif. Car Brive, avant le début de cette 15e journée, compte sept points de retard sur le leader Nevers en déplacement ce jeudi soir à Béziers, quatre points de retard sur Bayonne opposé à Aurillac ce vendredi soir et deux points de retard sur Oyonnax qui recevra Montauban ce dimanche. Et comme le CAB ne fait pas mystère d'une qualification directe pour les demi-finales en fin de saison, ce qui implique de finir à l'une des deux premières places, les Corréziens n'ont pas d'autres choix que de s'imposer face à Bourg en Bresse, promu en Pro D2 cette année et mal classé.

Bourg-en-Bresse, pire équipe à l'extérieur

Les visiteurs sont premiers non relégables et éprouvent les pires difficultés à l'extérieur : sept matchs, sept défaites et cinq bonus offensifs abandonnés. Notamment à des adversaires directs du CAB : Nevers, Oyonnax et Bayonne qui précèdent Brive au classement. L'USBPA est tout simplement la pire équipe de Pro D2 à l'extérieur (un seul bonus défensif ramené), dont elle est la plus mauvaise attaque et la plus mauvaise défense loin de chez elle. Pour toutes ces raisons, il serait incompréhensible que les Brivistes, s'ils veulent vraiment assumer leurs ambitions, ne s'imposent pas avec un score fleuve. Bien sûr, la nécessaire prudence d'avant-match est de mise côté corrézien. "Bourg-en-Bresse a mis cinquante points la semaine dernière (50-13 contre Mont-de-Marsan), ils sont sur une belle dynamique (deux victoires lors des trois derniers matchs), ils sont en confiance (défaite 16-6 à Béziers sans craquer), ils viennent décomplexés" lance Guillaume Namy. "Pas mal de signes montrent que _ça peut être un match piège_. Il faut d'abord gagner, bien jouer, prendre le score avant de parler de bonus offensif" poursuit l'ailier. Les Bressans n'ont-ils pas un match plus important la semaine prochaine à domicile contre Oyonnax ? "Ils ont dû le cocher mais ils ont neuf jours de récupération car ils joueront le dimanche. Cela ne les empêchera pas de jouer à fond ici".

"Montrer qu'on est une équipe de haut de tableau et qu'on le mérite"

Cela dit, le pilier Cody Thomas n'en fait pas mystère. "Il faut _une victoire et on veut le point de bonus_. On veut montrer qu'on est une équipe du haut de tableau et qu'on le mérite. Et puis, il faut réduire l'écart avec Nevers parce qu'ils commencent à avoir de l'avance".

Sept changements dans le XV de départ

La staff du CAB opère sept changements dans le XV de départ par rapport à celui qui a débuté à Aix en Provence : Cody Thomas (pilier droit), Richard Fourcade (deuxième ligne) qui fête sa première titularisation de la saison depuis son retour au CAB, Dominiko Waqaniburotu et Otar Giorgadze (troisième ligne), Vasil Lobzhanidze (mêlée), Enzo Hervé (ouverture) et Guillaume Namy (ailier) débuteront la rencontre. Stuart Olding est lui replacé au centre. Six avants et deux arrières figurent sur le banc.

