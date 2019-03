Pro D2 : Après les paroles, place aux actes pour Biarritz à Béziers

Biarritz, France

"C'est le terrain qui dira si on est sur le bon chemin." Cette phrase on la doit à Maxime Lucu, le capitaine biarrot, qui a tapé du point sur la table la semaine dernière après la défaite à Aguiléra face à Vannes (31-32). "On allait droit dans le mur, il fallait qu'on essaie de bouger les choses", explique le demi de mêlée.

Une prise de conscience au meilleur moment ? A six journées de la fin du championnat, le Biarritz Olympique (13e de Pro D2) reste sur trois défaites consécutives. Un bilan qui fait qu'aujourd'hui les "Rouge et blanc" regardent plus derrière que devant, même si mathématiquement ils peuvent toujours se qualifier pour les phases finales du championnat. Avec huit points d'avance sur la zone rouge, Biarritz a l'occasion de se donner de l'air en profitant des défaites de Colomiers et Bourg-en-Bresse (respectivement à Bayonne et à Vannes).

Invaincus à la Méditerranée

Face à Biarritz se dresse une nouvelle montagne. Béziers, sixième du classement et qui ambitionne logiquement de grimper encore. Si la semaine dernière, les Bitterois ont gagné avec difficulté chez le dernier Massy (24-26), ils n'ont jamais perdu un match depuis le début de la saison à domicile et se sont imposés notamment face à Mont-de-Marsan, Nevers et Bayonne. A l'aller, les Héraultais avaient remporté le match à Aguiléra (21-23).

Au-delà de l'enjeu sportif, ce match sera aussi l'occasion pour l'ASBH de rendre hommage à Raoul Barrière, l'entraîneur de la grande équipe de Béziers des années 70, décédé récemment.

"S'en sortir ensemble"

Maxime Lucu : "Sur le dernier match on a montré un visage dont on était pas vraiment fier. Il faut qu'on montre autre chose, le plus rapidement possible. Quelque chose que j'ai déjà vu et qu'on arrive à faire quand on avance tous ensemble vers la même direction. On s'est retrouvé dans une situation compliquée. Personne ne partira, aucun joueur, entraîneur, dirigeant et aucun bénévole. Maintenant, on va trouver le moyen de s'en sortir ensemble. On pense logiquement au maintien, c'est l'objectif le plus réaliste. Si on est à ce point efficace, qu'on peut viser autre chose sur la fin, alors on y pensera."

Maxime Lucu : "On allait droit dans le mur, il fallait que ça change. On a la possibilité de montrer un autre visage, il nous reste six matches, on s'est donc dit qu'il fallait réagir et surtout pas subir cette fin de saison parce que c'était ce qu'on était en train de faire. Cette semaine les entraînements ont été de meilleures qualités et on peut espérer faire quelque chose à Béziers. On a une revanche à prendre, ils vont certainement jouer leur qualifications sur ce match. Maintenant ce sont les résultats sur le terrain et les comportements des joueurs qui vont dire si on est dans le vrai, ou non."

Les compos

Cinq changements dans le XV de départ biarrot par rapport à la semaine dernière : Johan Aliouat remplace Sikeli Nabou en deuxième ligne, Felipe Manu retrouve la troisième ligne après une blessure qui l'a éloigné des terrains plus d'un mois. Derrière, Théo Dachary, Charles Gimenez et Ximun Lucu seront alignés d'entrée. Uwa Tawalo, qui a signé la saison prochaine à Béziers, est sur le banc des remplaçants.

Pour la 25ème journée de Championnat de ProD2, les #BOys du Biarritz Olympique Pays Basque se déplacent au Stade de la Méditerranée pour y affronter l'@ASBHOfficiel 🔥🔥



Coup d’envoi dimanche 24 mars à 14h15 !



Retrouvez la compo de notre équipe 👊💥 Aupa BO ! #ASBHBO#AupaBOpic.twitter.com/kuXgUoTsuG — Biarritz Olympique Pays Basque (@BOPBweb) March 23, 2019

#ASBHBO | Le XV Biterrois



Découvrez les 23 joueurs qui affronteront demain à 14h15 le Biarritz Olympique au stade de la Méditerranée ! Tous derrière les "Rouge et Bleu" ! 🔴🔵

+ d'infos 👉 https://t.co/QBBVxLrlmV#AquiEsBesierspic.twitter.com/WdA2b4Oa60 — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) March 23, 2019

La 25e journée