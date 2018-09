Après Brive et Mont-de-Marsan (photo), Evrard Oulai et ses coéquipiers bayonnais affrontent Oyonnax, un autre favori du championnat de Pro D2

Bayonne, France

L'affiche d'ouverture de la 4e journée de Pro D2, ce jeudi 6 septembre (20h45), oppose deux prétendants aux phases finales. Deux équipes qui réalisent un très bon début de championnat. L'US Oyonnax (3e), relégué de Top 14 et candidat à la remontée, reçoit l'Aviron Bayonnais (2e).

"Anormal de ne pas être dans les 6"

Après 3 premiers match, globalement convaincants, le club des bords de Nive ne cachent plus ses ambitions. "On est un club qui cherche à remonter, confirme l'ailier Bastien Fuster, je pense qu'on a les armes pour, à nous de nous battre."

Son manager, Yannick Bru va dans le même sens : "Avec l'effectif qu'il y a ici et l'expérience de ce groupe se serait anormal de ne pas être dans les 6 premiers." Mais l'ancien entraineur de l'équipe de France, pour être fixé, attend la fin de ce premier bloc de 4 matchs, qui aura vu Bayonne affronter 3 favoris (Brive et Mont-de-Marsan à domicile et Oyonnax).

Le révélateur oyonnaxien

Si l'Aviron, toujours invaincu cette saison, a fait preuve de caractère pour remporter son premier déplacement samedi dernier à Massy, dernier du classement, cela ne suffira certainement pas dans l'Ain, même si le talonneur Maxime Delonca affirme "si on est, comme depuis le début de la saison, en cohésion parfaite entre nous, toujours à nous encourager, jamais lâcher, jamais baisser les bras, il ne nous arrivera pas grand chose".

A voir. Les Bayonnais s'attendent à être mis à rude épreuve, notamment en défense, sur le rapide terrain synthétique d'Oyonnax, "à être soumis à un feu nourris" selon Yannick Bru. Un excellent test encore une fois.

D'autant que l'Aviron n'a pas l'intention de jouer les touristes ce jeudi. "Tous les points seront précieux à la fin, donc _autant en ramener le plus possible d'Oyonnax"_prévient Bastien Fuster.

Beaucoup de blessés et de changements

La cascade de blessures se poursuit à l'Aviron, revenu de Massy avec de nouveaux pépins physiques. Le talonneur Torsten Van Jaarsveld (commotion cérébrale) et le 3e ligne Armandt Koster (épaule) rejoignent à l'infirmerie leur capitaine Antoine Battut (cervicales), Grégory Arganèse (mollet), Arnaud Duputs (syndrome post-commotionnel prolongé), Guillaume Rouet (cheville), Sean Robinson (genou), Guillaume Ducat notamment.

Avec ces absences, la fatigue et une récupération courte (5 jours) entre 2 longs déplacements (Massy puis Oyonnax) nécessitant d'économiser certains joueurs, et la volonté affichée de concerner tout le groupe et d'intégrer des jeunes, les entraineurs bayonnais ont procédé à pas moins de 9 changements dans leur 15 de départ. Six espoirs sont alignés sur la feuille de match, dont les trois-quarts Alexandre Gouaux et Rémy Baget et le pilier Pello Ezpelleta qui n'ont encore jamais joué en Pro D2, ainsi que l'ouvreur Manuel Ordas appelé pour la première fois de la saison.

Découvrez la composition des Ciel et Blanc qui affrontera @OyonnaxRugby demain à 20h45 au stade Charles-Mathon 💪🏻⚪️🔵 #USOABpic.twitter.com/LkIS5N065I — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) September 5, 2018

Oyonnax / Aviron Bayonnais, un match à vivre en intégralité, dès 20h15, sur France Bleu Pays Basque

